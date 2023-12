Giochi del Titano. La prestigiosa competizione di poker Euro Rounders fa il suo ritorno a San Marino nel gennaio 2024

La prestigiosa competizione di poker Euro Rounders fa il suo ritorno a San Marino nel gennaio 2024, segnando un inizio d’anno emozionante per gli appassionati di poker. Il Main Event di SharkBay si svolgerà dal 4 al 9 gennaio presso la Giochi del Titano, con un montepremi garantito di 500.000 euro. Questo evento segna un momento significativo per il poker live, rievocando il successo del brand durante le restrizioni della pandemia, grazie agli sforzi di Antony Angeloni e Lele Sgherza.

Il torneo inizierà con un buy-in speciale di 350 euro il 4 gennaio, mentre gli altri flight richiederanno un investimento di 490 euro. I giocatori potranno qualificarsi per i Day2 e giocare fino al 10 percento delle entries per accedere direttamente al Day3 il 8 gennaio. I dettagli del programma, inclusi i bonus chip leader e gli eventi collaterali, sono disponibili sul sito di EuroRounders.

Tra i partecipanti spicca Nicola Giberto, noto come “the shark”, vincitore della classifica generale dello Sharkbay nel 2011. Giberto, laureato in giurisprudenza con master in economia e insegnamento, è un consulente legale che gioca a poker a livello professionale dal 2011. Con oltre 50 Itn in eventi internazionali e un’attività filantropica dedicata agli amici animali, Giberto si appresta a iniziare il 2024 partecipando allo Sharkbay, attratto sia dal montepremi che dai ricordi legati al brand.