Gioco online supera i 73 mld di euro: il report Federconsumatori e Cgil

Il settore del gioco in Italia sta raggiungendo cifre mai viste, e sta iniziando a rappresentare un comparto davvero importante per gli introiti statali. Rimane fondamentale, tuttavia, seguire sempre alcune precise regole di sicurezza quando si gioca, soprattutto online.

Giochi da casinò: tra le attività più redditizie nel paese

Secondo un rapporto della Federconsumatori e Cgil, elaborato in collaborazione con la Fondazione Isscon, nel 2022 il settore dei giochi da casinò online (che comprende slot machine, scommesse sportive, gratta e vinci, videolottery) ha incassato oltre 73 miliardi di euro, raddoppiando i numeri rispetto al 2019.

Sempre nello stesso anno, in Italia sono stati spesi dai giocatori circa 1.700 euro pro capite. Tra i giochi più utilizzati rientrano la roulette e i giochi di carte, che rappresentano i 3/4 di questa somma. Nel complesso, queste cifre rappresentano il 7% del PIL dell’intera nazione: questo dà l’idea di quanto sia apprezzato il gioco nel nostro paese.

Nei primi sette mesi del 2023, inoltre, si è registrata una crescita ulteriore del 10% degli incassi: a questo punto è molto probabile che a fine anno, grazie al solo gioco online, verranno superati gli 80 miliardi di euro di guadagni.

L’importanza del gioco responsabile

Proprio per via della grande diffusione dei giochi da casinò online, è doveroso concentrarsi anche sul tema del gioco responsabile. Può accadere, infatti, di farsi prendere troppo la mano quando si gioca, rischiando anche di imbattersi in piattaforme non affidabili o illegali.

In primo luogo, occorre tenere sempre a mente che il gioco è e deve rimanere uno svago (mai un mezzo per guadagnare), e soprattutto che non esistono trucchi per vincere. Si può fare affidamento su alcuni stratagemmi pensati per le slot machine, per così dire, che massimizzano le probabilità di vittoria in questi giochi, ma è importante non credere mai a chi promette vincite facili e immediate.

Molto importante è anche giocare sempre in totale lucidità, controllando i propri impulsi. Oltre a questo, è fondamentale non spendere di più di quanto stabilito, e giocare sempre in base alle proprie possibilità economiche, evitando di puntare più soldi di quanto ci si possa permettere. Il limite di deposito, peraltro (assieme alla funzione di auto-esclusione) è uno strumento che i migliori casinò online mettono a disposizione dei giocatori.

Altri consigli utili sono impostare dei limiti di tempo alla propria attività di gioco e, se serve, fare un autotest per valutare il proprio rapporto col gioco.