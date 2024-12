GiocoParma Laumas Elettronica – NTS Riviera Basket Rimini 76-46

I parziali: 17-11, 34 -25 (17-14), 48-39 (14-14), 76-46 (28-7)

GiocoParma Laumas Elettronica: Fagioli 10, Da Silva 23, Biazzi 4, Selmi, Reggio 11, Allegretti 6, Rovina, Pellegrini L. 7, Segreto 3, Rovatti 8, Giansoldati 4, Chierici. All: Malagone.

NTS Informatica Basket Rimini: LoPerfido 4, Acquarelli 3, Storoni 4, Giustino 23, Pellegrini 8, Ladson 2, Raik 2, Rossi, Di Pietro, Martinini. All. LoPerfido.

Arbitri: Guerrini e Toschi

Anche in questa stagione espugnare Parma resta la missione impossibile di NTS Informatica Basket Rimini che ritorna con un passivo pesante dalla trasferta ducale pur avendo onorato la gara, reggendo bene il confronto ma solo fino alla fine del terzo quarto.

I nostri avversari di sempre hanno confermato proprio il valore con una difesa molto efficace che ha costretto i nostri al tiro dalla distanza avvicinandosi raramente al canestro. Già dal primo quarto i padroni di casa hanno preso saldamente il timone mettendo a dura prova la nostra difesa che ha comunque retto bene concedendo un minimo vantaggio (+6) che Parma cha consolidato nel secondo quarto chiudendo con un buon 34-25 ma potenzialmente recuperabile.

Terzo quarto di qualità per NTS Informatica Basket Rimini che ha tentato in ogni modo di rimettere in equilibrio il risultato ma qualche errore al tiro di troppo e l’arcigna difesa ducale non lo hanno permesso, Parma ha retto bene in difesa e mantenuto il vantaggio ottenuto nel primo tempo chiudendo 48 a 39.

Ultimo giro di lancette letale per NTS Informatica Basket Rimini che perde la bussola e cede di schianto per le necessarie rotazioni dovute ai falli e per oggettiva stanchezza. 23 punti a testa tra Da Silva e Giustino e sostanziale parità tra i due Pellegrini schierati dalle due parti la differenza l’ha fatta la panchina lunga di Parma per quanto riguarda i punti e la loro migliore difesa, purtroppo chiudiamo il quarto con soli 7 punti subendo un divario pesante che Rimini non merita.

NTS Informatica Basket Rimini tornerà in campo domenica 12 gennaio 2025 per un’altra sfida ad altissimo livello ospitando Basket Seregno alla CARIM di Via Cuneo 11 a Rimini, augura a tutti Buone Feste e vi aspetta per continuare insieme il suo cammino.

Daniele Bacchi

Ufficio Stampa NTS Informatica Basket Rimini