Giornata da dimenticare per i pendolari: due guasti sulla linea ferroviaria Ravenna-Rimini

Tante difficoltà oggi per i pendolari romagnoli a causa di due guasti sulla linea ferroviaria Ravenna-Rimini. Si sono verificati un problema al deviatoio nella stazione di Russi e un guasto agli impianti di circolazione a Lido di Classe. Nel pomeriggio, il treno proveniente da Bologna e diretto a Rimini, partito alle 14.05, è stato fermato a Castel Bolognese e i passeggeri sono stati sbarcati dal convoglio. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 16, ma ci sono stati dei ritardi considerevoli. I passeggeri, che stavano aspettando i bus sostitutivi nella piazza della stazione, hanno riferito che i bus non sono mai arrivati. Inoltre, coloro che si trovavano nella piazza non sono stati informati che potevano prendere uno dei treni successivi. Un treno in partenza da Ravenna per Bologna alle 8.43 del mattino ha accumulato un ritardo di circa 40 minuti a causa di problemi sulla stessa tratta.