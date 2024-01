Giornata della Memoria 2024, tutte le iniziative di Santarcangelo: sabato 27 gennaio la commemorazione istituzionale

In occasione della Giornata della Memoria 2024 – 79° anniversario dall’apertura dei cancelli di Auschwitz – il Comitato cittadino antifascista di Santarcangelo ha predisposto un programma di iniziative che accanto alla commemorazione istituzionale comprende una mostra, un incontro e la presentazione di un libro in biblioteca, un concerto al Lavatoio e iniziative per le scuole.

Proprio la biblioteca Baldini aprirà la rassegna giovedì 25 gennaio alle ore 17,30 con l’inaugurazione della mostra storico-didattica “I Giusti in Emilia-Romagna. Piccole grandi storie di salvatori e salvati”, realizzata in collaborazione con il Museo ebraico di Bologna a cura di Vincenza Maugeri e Caterina Quareni. Nell’occasione, Francesca Panozzo del Meb condurrà l’incontro di approfondimento “Lo Stato contro gli ebrei. La persecuzione antiebraica attraverso le storie di famiglia”, mentre la mostra sarà visitabile fino al 7 marzo negli orari di apertura della biblioteca (lunedì-martedì ore 13-19, giovedì ore 13-19 e 21-23, mercoledì, venerdì e sabato ore 8,30-19).

Un secondo momento di approfondimento è in programma venerdì 26 gennaio alle ore 21, sempre in biblioteca (sala Baldini), dove lo storico Eric Gobetti presenterà il suo ultimo volume “I carnefici del duce” (Laterza, 2023) in dialogo con la presidente dall’Anpi di Santarcangelo, Giusi Delvecchio.

Il giorno della ricorrenza, sabato 27 gennaio, si aprirà alle ore 10 con la commemorazione istituzionale alla targa dedicata ai deportati presso la fontana del Prato sommerso al Campo della Fiera, dove la sindaca Alice Parma interverrà alla presenza delle associazioni combattentistiche e di alcune classi della scuola media Franchini, dopo la deposizione di una corona d’alloro e la lettura dei nomi dei deportati militari e civili di Santarcangelo. La mattinata proseguirà poi sotto il porticato del Municipio, dove sarà presentato l’allestimento con pietre d’inciampo in cartoncino che raccoglieranno i pensieri degli studenti, realizzato in collaborazione con l’Anpi.

Sempre sabato 27 gennaio, alle ore 21 il teatro Lavatoio ospiterà un appuntamento culturale nell’ambito della rassegna “Musica Maestri” della scuola comunale di musica “Giulio Faini”: lo spettacolo “Più che mediocre”, tratto da un’idea di Filippo Panzavolta e dedicato alla storia di don Odo Contestabile. Realizzata in collaborazione con la Pro Loco di Santarcangelo, la rappresentazione vedrà in scena Lelia Serra accompagnata dalle sonorità klezmer del Siman Tov Quintet (ingresso a offerta libera, info e prenotazioni via WhatsApp al numero 328/7094349).

Nel frattempo la biblioteca Baldini ha organizzato una serie di letture animate per le scuole primarie a cura delle lettrici volontarie del gruppo Reciproci racconti, dedicate proprio ai temi della Giornata della Memoria: l’iniziativa ha ricevuto l’adesione di scuole sia del primo che del secondo circolo didattico.

Sempre le primarie – in questo caso due classi della scuola Pascucci – saranno protagoniste anche di un evento pubblico che si svolgerà la settimana successiva nell’ambito del progetto “Pensieri e colori per la pace”, realizzato anch’esso a cura dell’Anpi.

Le iniziative per la Giornata della Memoria sono organizzate con il coordinamento del Comitato cittadino antifascista, tavolo di lavoro presieduto dalla sindaca Alice Parma che riunisce Amministrazione comunale, Anpi e associazioni combattentistiche del territorio, istituti culturali, enti pubblici, scuole e forze politiche locali.

Comune di Santarcangelo