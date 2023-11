Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: il Campionato Sammarinese BKN301 lascia il segno

La FSGC, da sempre in prima linea nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione, desidera ribadire con ancor più forza questo concetto in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre proprio oggi, sabato 25 novembre.

A tal proposito, come segno di ferma condanna contro le violenze e anche come messaggio di sensibilizzazione verso tutte le vittime di questi orribili crimini, per la 10° giornata di Campionato Sammarinese BKN301 i giocatori e gli arbitri scenderanno in campo con un segno rosso impresso sul viso.

FSGC | Ufficio Stampa