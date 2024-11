Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, gli eventi di Coriano

Coriano, 19 novembre 2024 – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne anche Coriano onora questa ricorrenza con una serie di iniziative.

Sabato 23 novembre alle ore 16.30, verrà inaugurata a Passano la sesta panchina arancione presente sul territorio al Parco Beato Enrico d’Ungheria di via Ca’ Fabbro. Madrina della cerimonia sarà l’attrice Francesca Puglisi.

Simbolo di speranza e cultura del rispetto 365 giorni all’anno, l’arancione è anche il colore della campagna internazionale “Orange the World” alla quale anche quest’anno l’amministrazione aderirà con l’illuminazione in arancione del Palazzo Comunale.

In serata il Teatro CorTe,alle ore 21.15 Francesca Puglisi,nell’ambito della rassegna teatrale dei Fratelli di Taglia, sarà protagonista dello spettacolo Non è Francesca – Storie di ordinaria contraddizione.

Si proseguirà lunedì 25 novembre alla saletta della biblioteca comunale alle 18.00 con l’incontro pubblico “Emozioni in equilibrio” del Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Ambito territoriale di Rimini e Comune di Coriano per imparare come funzionano le emozioni, cosa sono e come impegnarsi a raggiungere il benessere psicologico.

“E’ violenza contro le donne ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà”. Così recita l’art. 1 della dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne. Rafforzare ogni forma di cooperazione tra istituzioni, Forze dell’ordine e società civile è necessario per dare sostegno alle donne che subiscono violenza fisica e psicologica tra le mura domestiche – commenta l’assessore alle Pari Opportunità, senatrice Domenica Spinelli-.La violenza degli uomini sulle donne è un fenomeno vile e insidioso che si nutre in modo malsano del dolore e della paura delle loro vittime. Ricordo che allo sportello sociale professionale del comune di Coriano in cui presta servizio una assistente sociale, si sono rivolte nel 2024 cinque donne vittime di violenza mentre tre sono stati i casi segnalati dal Centro Antiviolenza-Cav. In Municipio abbiamo predisposto un locale in cui le donne segnalate dalle operatrici del Cav che gravitano sul nostro territorio vengono ricevute e accolte in una prima fase di consulto per cercare assieme una soluzione. Nessuna donna deve restare sola ma deve chiedere aiuto e sfidare timori di ritorsioni e minacce ”.

A livello Distrettuale il Cav di riferimento è “Chiama Chiama” composto da operatrici donne formate sul tema della violenza e sulla metodologia traumo-orietata. E’ attivo il seguente numero con reperibilità

H24 335 766 1501.

Un altro appuntamento in programma a Coriano dedicato alla violenza di genere sarà AMORE MALAMORE, domenica 15 dicembre al teatro CorTe alle ore 17, in cui verrà presentata un’opera nata da un progetto dell’artista recentemente scomparso Pier Antonio Costantini, maestro della scuola di pittura di Coriano.

