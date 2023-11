Giornata mondiale contro l’AIDS: l’1 e 2 dicembre test per l’Hiv. Quando e dove a Rimini e Novafeltria

Giornata mondiale contro l’AIDS: l’1 e 2 dicembre test per l’Hiv. E’ semplice, anonimo e gratuito.

Anche quest’anno, in occasione della giornata mondiale contro l’Aids, l’Ausl Romagna promuove l’apertura straordinaria degli ambulatori di Malattie Infettive, Dermatologia-Malattie Sessualmente Trasmesse e Ser.DP, invitando le persone ad effettuare il test per l’HIV con test rapidi o con prelievo venoso. E grazie alla preziosa collaborazione del volontariato sarà possibile eseguire il test anche in altre sedi e piazze. Fare il test per l’Hiv è importante e non deve spaventare, perché è l’unico modo per accertarsi di non avere contratto il virus HIV in una occasione a rischio. In caso di positività è possibile accedere a terapie efficaci e interrompere la trasmissione del virus. Altre malattie che si trasmettono per via sessuale possono essere facilmente diagnosticate tramite test specifici che il medico potrà prescrivere; è importante curarle perché rendono più facile l’infezione da HIV. L’arma più importante è sempre la prevenzione.

RIMINI

Ospedale Infermi – Viale Luigi Settembrini 2: DH Malattie Infettive – Padiglione Flaminio – piano terra venerdì 1 dicembre ore 9-

12,30 test con prelievo venoso o test rapido capillare

Dermatologia Ambulatorio Malattie Sessualmente Trasmesse – piano rialzato – scala D venerdì 1 dicembre ore 8,30-12,30 test rapido salivare

Centro Alcol e Fumo venerdì 1 dicembre ore 8-13 test con prelievo venoso o test rapido salivare Ser.DP Ospedale Padiglione Ovidio Via Ovidio venerdì 1 dicembre ore 8-13 test con prelievo venoso o test rapido salivare

Centro Commerciale Le Befane; venerdì 1 dicembre dalle 12,30 alle 18,30 banchetto informativo con esecuzione test rapidi salivari a cura del SerDP di Rimini

Piazza Tre Martiri sabato 2 dicembre dalle 18 alle 23,30 test con prelievo venoso e test rapido capillare in collaborazione con CRI Croce Rossa Italiana Comitato di Rimini

RICCIONE Ser.DP – Via Sardegna 9 venerdì 1 dicembre ore 8-13 test con prelievo venoso

NOVAFELTRIA Ser.DP – Via XXIV Maggio 74 venerdì 1 dicembre ore 8-12,30 test con prelievo venoso. L’accesso è diretto senza prenotazione; non è necessario il digiuno; il test potrà essere eseguito con prelievo venoso o con test rapidi (risultato entro 20 minuti)

Il test è gratuito e, se richiesto, può essere offerto in forma anonima