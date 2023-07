GIORNATA MONDIALE FAIR PLAY: L’OLIMPIONICA KATARINA RACZOVA A SAN MARINO.

Alla “ 6^ edizione GIORNATA MONDIALE FAIR PLAY “ in programma Giovedì 7 settembre 2023 ore 21 alla Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, San Marino sarà presente la ex Schermitrice Olimpionica KATARINA RACZOVA membro dell’Executive Committe European Fair Play Movement (EFPM) e Presidente di Giuria dei Premi Europei Fair Play conferiti da EFPM.

Katarina Raczova è un’ex schermitrice che ha rappresentato l’ex Repubblica Cecoslovacca a tre Giochi Olimpici, è stata vincitrice di un’Universiade Mondiale e medaglia d’argento ai Campionati Mondiali. È stata 13 volte consecutive campionessa nazionale e ha vinto diversi tornei di coppa mondiale ed europea.

Katarina Raczova è sposata e madre di due figli adulti. Ha studiato Farmacia all’Università Comenius di Bratislava (SVK).

Katarina Raczova è una delle fondatrici e attuale Presidente del Club Fair Play del Comitato Olimpico Slovacco.

È stata premiata con:

Diploma di prestazione sportiva leale pluriennale del Comitato Internazionale Fair Play;

Diploma del Comitato Olimpico Internazionale per un notevole contributo, come volontario allo sviluppo dello sport e dell’Olimpismo e alla promozione dell’amicizia e della solidarietà tra i popoli;

Anelli olimpici di bronzo del Comitato olimpico slovacco per un notevole contributo allo sviluppo dello sport e dell’olimpismo;

Anelli Silver Olympics del Comitato Olimpico Slovacco per un notevole contributo allo sviluppo dello sport e dell’Olimpismo;

Anelli d’oro delle Olimpiadi del Comitato Olimpico Slovacco per un notevole contributo allo sviluppo dello sport e dell’Olimpismo;

Membro onorario del Comitato olimpico slovacco;

Diploma del Comitato Fair Play del Comitato Olimpico Ungherese per gli sforzi per rafforzare l’amicizia e le relazioni reciproche;

È membro della HALL of FAME della Federazione Internazionale di Scherma.

La signora Raczova lavora su base volontaria presso il Club Fair Play del Comitato Olimpico Slovacco e anche come Ambasciatrice nazionale per lo sport, la tolleranza e il Fair Play presso il Consiglio d’Europa. Organizza regolarmente eventi per bambini e ragazzi, cerimonie di Fair Play Award, campi olimpici e sportivi per integrare attività volte a rafforzare la dimensione etica dello sport. Mette molta enfasi sui progetti che collegano bambini disabili e sani, nonché progetti di beneficenza nazionali per raccogliere fondi per ospedali pediatrici e orfanotrofi.

Dal 2000 è membro dell’Executive Board dell’European Fair Play Movement.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP