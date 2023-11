GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO: A BELLARIA IGEA MARINA LA MESSA A DIMORA DI CENTO NUOVE PIANTE

In occasione della Giornata nazionale dell’Albero, che si celebrerà il 21 novembre, nelle giornate di domani e dopodomani – giovedì 16 e venerdì 17 novembre – , la “famiglia verde” di Bellaria Igea Marina si arricchirà di circa sessanta nuove piante forestali.

Si tratta di querce, frassini e carpini, che saranno messi a dimora nelle aree pubbliche di via Rossini, coinvolgendo per l’occasione, divisi nelle due giornate, i ragazzi delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie, le classi prime della secondaria di primo grado Panzini e la classe prima dell’Alberghiero Malatesta di Bellaria Igea Marina. Studenti a cui saranno dedicate anche due mattinate formative al Teatro Astra alla presenza dei Carabinieri Forestali, di Legambiente e di una rappresentanza di Anthea, società in house del Comune di Bellaria Igea Marina che si occupa, tra le altre, della cura del patrimonio verde cittadino.

Le essenze sono state donate dall’azienda Natù srl, la quale ha promosso inoltre i momenti formativi e si occuperà della manutenzione e della cura delle piante per il prossimo biennio, nel contesto di un progetto virtuoso ed inclusivo che unisce lavoro, sensibilizzazione ambientale e sostegno alla fragilità: un’iniziativa che ben si sposa con le politiche ambientali portate avanti dall’Amministrazione e con le diverse partnership avviate in materia, in primis nel contesto delle giornate dell’albero celebratesi nel corso degli anni.

Inoltre, al fine di estendere a tutti i bambini lo spirito della Giornata nazionale dell’Albero, proprio il prossimo 21 novembre l’Assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli farà visita ai piccoli degli istituti d’infanzia, compresa la scuola paritaria, consegnando un piccolo arbusto in ogni sezione; a completamento delle celebrazioni di quest’anno, la prossima piantumazione di ulteriori quaranta piante, sempre donate da Natù srl, presso le aree esterne della ex Fornace, che porteranno a circa cento il numero di nuove essenze distribuite sul territorio.

Comune di Bellaria Igea Marina