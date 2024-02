Giorno del Ricordo: sabato 10 febbraio un’iniziativa a Montegridolfo

Un momento di riflessione e condivisione in occasione del Giorno del ricordo. Sabato 10 febbraio, a partire dalle 15, l’amministrazione comunale promuove un’iniziativa che si terrà presso il Museo della Linea dei Goti di Montegridolfo. Partendo dalla lettura e dall’analisi dei fatti storici, sarà l’occasione per commemorare – a livello di comunità – la memoria delle vittime delle foibe, dell’Esodo Istriano, Fiumano, Giuliano e Dalmata e delle vicende del confine orientale. All’evento – con il Patrocinio della Deputazione di Storia Patria per le Marche – interverranno il sindaco Lorenzo Grilli, l’assessore alla Cultura e vice sindaco Marco Musmeci, e Daniele Diotallevi, direttore del Museo della Linea dei Goti. Sarà un dialogo “a più voci”, aperto ai contributi del pubblico, che potrà arricchire e stimolare il dibattito con domande, osservazioni, riflessioni. Il tutto sarà accompagnato dalla proiezioni di fotografie e documenti d’epoca che permetteranno di approfondire la conoscenza del periodo storico in esame.