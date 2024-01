GIORNO DELLA MEMORIA: A BELLARIA IGEA MARINA QUATTRO MOMENTI PER RICORDARE LE VITTIME DELL’OLOCAUSTO

Sabato 27 gennaio, a settantanove anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, si celebrerà il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale solenne che commemora le vittime dell’Olocausto.

L’Amministrazione di Bellaria Igea Marina si unirà alle celebrazioni anzitutto con due appuntamenti gratuiti ed aperti a tutta la cittadinanza. Questo sabato, proprio nel giorno della ricorrenza, alle ore 17.30 la Biblioteca Comunale Alfredo Panzini ospiterà l’incontro “Quando il razzismo diventa norma. Storie di famiglie ebraiche tra persecuzioni e dopoguerra”: interverrà per l’occasione Francesca Panozzo, responsabile dei viaggi della memoria per l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea di Rimini, con introduzione del Direttore della Biblioteca Comunale Alessandro Agnolotti. In serata alle ore 21.00, in collaborazione con lo stesso Istituto per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea e A.N.P.I., è in programma invece la proiezione presso il Cinema Teatro Astra del film “Gli invisibili”, pellicola del 2017 diretta da Claus Räfle.

Le celebrazioni di Bellaria Igea Marina saranno completate da due ulteriori occasioni di incontro e approfondimento riservate agli studenti. Sempre sabato 27 gennaio, alle ore 9.30 gli alunni saranno accompagnati al Cinema Teatro Astra per la visione del film “L’isola in via degli uccelli”, film del 1997 diretto da Søren Kragh-Jacobsen. Riservata ai ragazzi anche una seconda matinée all’Astra, lunedì 29 gennaio, quando gli studenti assisteranno a “Il paradiso inaspettato” a cura a cura di Teatro Laboratorio Brescia, spettacolo di circa un’ora firmato da Lucilla Perrini, con regia e interpretazione di Sergio Maschera.