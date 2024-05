Giovanili: U15 e U17 nazionali all’ultima, in campo anche l’U21 di futsal

SETTORE FEMMINILE

Non sorride il recupero della 2° giornata di Fase Interregionale alle ragazze dell’Under 17. Le Titane di Piva hanno infatti ceduto in trasferta a Parma con le Gialloblù per 3-1. Le padrone di casa la sbloccano in avvio con Iannelli per poi raddoppiare a metà frazione con Dal Cortivo. Iannelli sigla poi la doppietta e il tris per il Parma. Nel finale l’Academy accorcia con D’Angelo. Le ragazze di Piva avranno poi modo di rifarsi subito domenica 5 maggio: altra trasferta emiliana con la sfida al Sassuolo prevista per le ore 15:00.

Con la Primavera e Under 15 che hanno terminato i loro impegni, non è finita invece la stagione per la Prima Squadra in Serie B. Sarà una sfida decisiva per le Titane di Giacomo Venturi, che in caso di successo potrebbero festeggiare la salvezza con due giornate di anticipo. L’appuntamento è per domenica 5 maggio alle 15:00 tra le mura amiche di Montecchio. In campo domenica ma al mattino anche le più giovani dell’Under 12. Dopo le finali di Campionato Sammarinese di categoria, le Titane saranno di scena a Riccione per il Torneo “Vivi il Tuo Sogno”.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Ultima partita stagionale per le formazioni Under 17 e Under 15, entrambe impegnate a Verona. I primi a scendere in campo contro i padroni di casa della Virtus Verona saranno i più giovani, guidati da Magnani, che incroceranno i tacchetti alle ore 13:00. Sul medesimo campo “Bottagisio” della città veneta, scendono in campo alle 15:30 i Titani di Bonesso sempre contro la Virtus Verona.

Campionati regionali e provinciali

Con la totalità dei campionati in archivio dallo scorso fine settimana, ecco le sfide d’esordio di coppa per le formazioni regionali e provinciali. Scendono in campo domani in contemporanea alle 15:00 le formazioni provinciali degli Under 17 di Zanotti e degli Under 14 di Piselli: i primi sfideranno la Promosport a Torre Pedrera mentre i più giovani se la vedranno con il Rivazzurra al “Comunale”. Domenica invece sarà il turno delle squadre Under 15 “A” di Baschetti e Under 15 “B” di Valentini, anche loro all’esordio in coppa: i primi affrontano in casa a Domagnano il Bellaria Igea Marina mentre gli altri andranno al “Calbi” contro i padroni di casa del Città di Cattolica. Entrambe le sfide si giocano alle ore 10:30. Parte anche la “Romagna League” che vedrà impegnata la formazione di Under 19 provinciale di Venerucci. I Titani faranno il loro esordio nella competizione nella sfida di sabato alle 16:00 contro la Sampierana sul sintetico “Campodoni” di San Piero in Bagno.

SETTORE FUTSAL

Sarà impegnata solamente la formazione Under 21 in questo primo weekend di maggio per il settore futsal. I Titani affronteranno il Forlì Calcio a 5 sul parquet di Acquaviva, campo sul quale è stata registrata la prima e finora unica vittoria di Coppa Emilia Romagna. L’incontro è previsto per domenica 5 maggio alle ore 16:00.

