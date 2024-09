Giovedì 19 settembre chiuse le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Rimini

Visto il perdurare dell’ondata eccezionale di maltempo che sta colpendo tutta la Romagna, in considerazione del protrarsi delle condizioni di allerta preannunciate dall’Agenzia regionale di protezione civile, in accordo con la Regione Emilia Romagna e con i territori di Ravenna, Forlì Cesena e città metropolitana di Bologna, il Comune di Rimini ha previsto in via precauzionale per la giornata di domani, giovedì 19 settembre 2024, la chiusura dei servizi educativi e di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi d’infanzia ed i servizi educativi 0-3 anni, pubblici e privati presenti sul territorio comunale.

Resteranno chiusi inoltre i centri di formazione professionale aventi sedi nel territorio comunale, i centri educativi, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani, i centri diurni per disabili e i centri socio-occupazionali nonché è prevista l’interruzione delle attività sportive svolte presso le palestre scolastiche aventi sede nel territorio comunale, la chiusura di strutture e impianti sportivi comunali e palestre scolastiche aventi sede nel territorio comunale.

E’ inoltre stata predisposta la chiusura del Parco XXV Aprile e di tutti gli accessi da via Predil e da via L. Nicolò al Ponte di Tiberio e delle banchine del porto canale dal ponte della Resistenza al Ponte di Tiberio.

Nella giornata di giovedì 19 settembre inoltre verranno sospesi i mercati ambulanti (mercato estivo di Bellariva su Lungomare Di Vittorio, mercato alimentare di Torre Pedrera in Piazza Sacchini, il mercato di piazzale Caduti di Cefalonia, il mercato a chilometro zero presso SGR).

