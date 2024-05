Giro del Monte a San Marino – Ricciardi firma il record del percorso

Il vincitore

Allenato da Matteo Rozzarin, Ricciardi sta compiendo una grande progressione di risultati nel 2023 e in questa prima parte del 2024: nonostante sia un corridore di fatto non professionista, nel 2023 ha ottenuto primati personali come 3’46”77 nei 1.500 metri (Modena), 29’51”10 nei 10.000 metri (Ferrara), 14”45 e 30’15” rispettivamente nei 5 km (a Zola Predosa/BO) e 10 km su strada (Santarcangelo di Romagna), mentre nel 2024 ha già migliorato i propri primati dei 3.000 metri (8’10”80 indoor e 8’06”67 all’aperto) e dei 5.000 metri, corsi in 14’14”11 sabato 27 aprile a Milano. Tutte performance che lo proiettano verso un possibile miglioramento del primato personale sulla mezza maratona, corsa in 1:07’47” nel 2022 a Cittadella (PD).

Skytrail a Marco Francioni e Valentina Venerucci

Il pomeriggio si era aperto con il Giro del Monte Skytrail, articolato su 9 km di sentieri e passaggi boschivi con un totale di 450 metri di dislivello positivo. Il più rapido a ripresentarsi sul traguardo è stato il portacolori dell’Olimpus San Marino, Marco Francioni, che in 45’07” ha preceduto Michele Agostini (C.A. Track & Field San Marino, 47’45”) e il master 50 in eccellente condizione Roberto Pazzaglia (Olimpus San Marino), disegnatore e “tracciatore” del percorso, che ha chiuso in 49’31” presentandosi all’arrivo assieme a Valentina Venerucci (Olimpus San Marino) dominatrice della prova femminile, nella quale ha inflitto dieci minuti di distacco a Veronica Pacini e Barbara Busetti, separate in classifica da un solo secondo maturato al termine di uno spettacolare sprint in salita.

“Dura e bella” è stato il giudizio prevalente dei concorrenti che per la prima volta partecipavano allo Skytrail Giro del Monte, arrivati anche dal Trentino, dalle Marche e dalla Lombardia, nonostante il calendario nazionale Fidal del fine settimana 18-19 maggio proponesse altri importanti appuntamenti di corsa off-road, da “Le Porte di Pietra” a Cantalupo Ligure (AL) alla “Garda Trentino Trail Extra” di Arco (TN).

La combinata

Un’altra iniziativa che sta alimentando la fama del Giro al Monte è la classifica combinata, dedicata agli atleti capaci di correre entrambe le gare. Ha vinto Michele Agostini, secondo nello skytrail e quinto nella corsa su strada, davanti a Paolo Mularoni (categoria M 45) e Gian Luca Mina (GPA San Marino, categoria M50).

La Corporate Run

La Corporate Run ha ancora una volta dato prova del proprio potenziale di promozione dello sport come corretto stile di vita, corsa e cammino in particolare. Si tratta delle squadre composte da amici e colleghi di lavoro, team nella maggior parte dei casi promossi dalle stesse aziende partecipanti. Samuele Guiducci, promotore della modalità corporate in tutti gli eventi running organizzati dal Track & Field San Marino di cui è presidente (nel 2024: Titano Trail/28 aprile, Giro del Monte/18 maggio e SMOE Run/6 ottobre), ha voluto ricordare tutte le formazioni comprese nella classifica dominata da Sit Group (23 punti) davanti a Ciacci Gioielleria (82) e Carretta Run (93): «Il nostro obiettivo è di allargare i confini del podismo tradizionale a tutte le persone che stanno scoprendo il piacere dello stare insieme grazie alla corsa e al cammino. Questo è il motivo per cui stiamo cercando di trasformare una gara di grande tradizione e valore tecnico come il Giro del Monte in una vera festa del movimento.»

Una festa con un importante riscontro di partecipazione: il totale della giornata, fra Giro del Monte e Skytrail, nelle diverse modalità di partecipazione (agonisti, Corporate Run, Nordic Walking, giovanili e non competitivi) è stato di 1.200 partecipanti.

Guiducci ha voluto infine ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile continuare a migliorare la qualità dell’evento e il numero dei partecipanti: «Il mio sincero grazie – ha concluso l’organizzatore – va ai co-organizzatori Giunta di Castello di San Marino e Federazione Sammarinese Atletica Leggera e a tutti i volontari della Track&Field San Marino, impegnati da undici anni nella buona riuscita dell’evento; un particolare grazie desidero rivolgerlo alle Segreterie di Stato patrocinanti, alle Forze dell’Ordine sempre al servizio della comunità e della sua sicurezza, alle Aziende di Stato per il prezioso supporto, oltre che agli sponsor Cassa di Risparmio di San Marino, Audi Reggini, MVP Sport, Montegiardino Miele, EnerGreen, Seriset, L’Artistica, Ciacci Gioielleria, Fixing per l’immancabile sostegno»

Risultati

Giro del Monte 2024 (corsa su strada 7 km)

Donne – 1. Giulia Valentini (Rimini Marathon), 27’38”; 2. Luana Leardini (Dinamo Sport), 28’24”; 3. Elisa Crescentini (Arcus Rimini), 29’30”.

Uomini – 1. Luis Matteo Ricciardi (Atl. Imola Sacmi Avis), 21’40” *; 2. Lorenzo Bugli (Dinamo Sport), 23’04”; 3. Davide Venerucci (Olimpus San Marino), 23’57”.

* = Record del percorso; precedente: 21’49”, Vasyl Matviychuk (Gabbi Bologna), 2021.

Skytrail Giro del Monte 2024 (corsa trail 9 km 450 D+)

Donne – 1. Valentina Venerucci (Olimpus San Marino), 49’30”; 2. Veronica Pacini (Atl. 85 Faenza), 59’46”; 3. Barbara Busetti (Maciano Team Runners), 59’47”.

Uomini – 1. Marco Francioni (Olimpus San Marino), 45’07”; 2. Michele Agostini (C.A. Track & Field San Marino), 47’45”; 3. Roberto Pazzaglia (SM 50, Olimpus San Marino), 49’31”.