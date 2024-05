Giugno nei parchi Costa: gli eventi di Italia in Miniatura, Aquafan, Oltremare e Acquario di Cattolica

In Romagna inizia la stagione estiva dei quattro parchi divertimento già questo weekend. Prenotazioni da tutta Italia, non solo famiglie ma anche gruppi organizzati

La scuola ormai è finita e le famiglie di tutta Italia si stanno già organizzando per le vacanze estive. In Romagna l’offerta è tutta per I parchi divertimento. Sono tantissime le famiglie che stanno riempiendo gli hotel della Riviera e anche I gruppi sportivi di giovanissimi non vogliono farsi sfuggire una gita nei parchi Costa Edutainment a giugno.

AQUAFAN (Riccione) – Via alla stagione con oltre 3km di scivoli e la Festa di fine scuola

Sabato 1 Giugno riapre Aquafan a Riccione con tantissimi eventi e novità. Alle ore 10 si alzano I cancelli con il tradizionale rito d’apertura: la premiazione dei primi clienti. Il parco acquatico più famoso d’Europa per la campagna visual 2024 ha puntato nuovamente sulle emozioni primordiali. Le scimmie, simbolo degli istinti naturali e della felicità viscerale presente in ognuno di noi, travolgono tutti nel maxi divertimento dell’estate 2024, con il claim ‘We are the Wave’ (Noi siamo l’onda), un’onda di divertimento, di tendenze e novità.

Sui nove ettari di verde si scivola su oltre 3km di scivoli. Fitto il calendario di eventi per tutta la stagione: il primo appuntamento da non perdere è Venerdì 14 Giugno: la Festa di Fine Anno Scolastico. Per studenti (nati tra il 2005 e il 2013), insegnanti e professori delle scuole medie e superiori, è prevista una tariffa speciale per quella giornata a soli 16 euro. Un primo momento di festa che spalancherà l’estate di Aquafan e un calendario di eventi più ricco che mai: dal Maxibon Music Wave, che porterà dal vivo i live di Rosa Chemical, Shade, Il Tre, Leo Gassman, Stunt Pilots, Cricca e Alex Wyse, al raddoppio di Aquafan non stop, gli appuntamenti con The Long Sunset infatti, diventano 4 con scivoli aperti anche di sera. Bisognerà attendere un po’, ma luglio e agosto arriveranno in un baleno, anzi, in scivolata. si scivola su. Fitto il calendario di eventi per tutta la stagione: il primo appuntamento da non perdere è: la. Per studenti (nati tra il 2005 e il 2013), insegnanti e professori delle scuole medie e superiori, è prevista una tariffa speciale per quella giornata a soli 16 euro. Un primo momento di festa che spalancherà l’estate di Aquafan e un calendario di eventi più ricco che mai: dalche porterà dal vivo i live di, al raddoppio di Aquafan non stop, gli appuntamenti con The Long Sunset infatti, diventano 4 con scivoli aperti anche di sera. Bisognerà attendere un po’, ma luglio e agosto arriveranno in un baleno, anzi, in scivolata.

OLTREMARE (Riccione) – Una laguna piena di fan e unicorni con Aurora e Ludovica

All’ Oltremare Family Experience Park di Riccione si fa festa questo fine settimana, a partire da venerdì 31 Maggio con la Giornata mondiale dei Pappagalli. Nei diversi appuntamenti quotidiani, il pubblico potrà conoscere la storia di amore e amicizia che lega tutti gli animali ospiti del parco (pappagalli, delfini, rapaci, alligatori, wallaby, pony e tutto il mondo dell’aia) a keeper e addestratori. Per la gioia di tutti i bambini, il MegaGameLand, lo spazio realizzato da Oltremare e inagurato da Erick e Dominick, sarà aperto tutti i giorni da metà giugno e accoglierà i piccoli fan dei DinsiemE in un colorato mondo di sfide, giochi e tabelloni.

Domenica 2 Giugno, per i 20 anni del parco, è in programma un evento speciale compreso nel biglietto d’ingresso. Ospiti le star del web in chiave kids Aurora e Ludovica, tra le più amate youtuber e creator dei bambini di tutta Italia. Domenica le sorelline saranno ospiti nella Laguna di Ulisse, alle ore 11:30, con un momento di spettacolo durante ‘Delfini – Lo spettacolo della Natura’. Poi alle 13:30 l’appuntamento con i fan è al teatro di Oltremare: i bambini potranno farsi un selfie con le due baby star e ricevere cartoline autografate. Per prenotare il proprio posto all’Oltremare Theatre basta rivolgersi alla cassa dedicata dalle ore 9:00 all’ingresso del parco.

ITALIA IN MINIATURA (Rimini) – La vacanza a Chilometro Zero: dalle Alpi alla Sicilia in un giorno

città preferita, ricostruita alla perfezione in miniatura e ambientata fra verde, mari e fiumi che seguono il profilo dell’Italia, dalle Alpi alle isole. Il Bel Paese si lascia ammirare in un colpo d’occhio mozzafiato in quello che è forse il più originale parco tematico nazionale, incentrato sulle bellezze d’Italia riprodotte da oltre 300 monumenti in scala. Nel biglietto sono compresi anche una piccola e pittoresca Europa in miniatura e tante attrazioni originali ed emozionanti: Vecchia Segheria, Castel Sismondo, Torre Panoramica e Monorotaia, Pinocchio, Esperimenta, Piazza Italia, Venezia, riprodotta in scala 1:5 e navigabile in gondola fino a Piazza San Marco e la gettonatissima Scuola Guida Interattiva, dove i bimbi possono prendere la patente e vere lezioni di guida. Dedicati ai piccolissimi i mille colori di Play Mart e i pappagalli del Pappamondo.

Con un piccolo supplemento si accede a due ulteriori attrazioni: Cinemagia 7D e AreAvventura. Italia in Miniatura è all'aperto, con punti ristoro per tutte le esigenze e tante zone d'ombra dove rilassarsi. ACQUARIO DI CATTOLICA (Cattolica) – Incontri straordinari con gli animali da proteggere

Da quest’anno l’unico squalo più grande di Brigitte, la grande femmina di squalo toro dell’Acquario di Cattolica, è il Megalodonte, gigantesca riproduzione di uno squalo preistorico di 12 metri di lunghezza, novità del Mondo dei Dinosauri. Con cinque percorsi compresi nel biglietto, l’Acquario è il punto di partenza ideale per scoprire un mondo da proteggere, attraverso la biodiversità marina e terrestre, in quattro percorsi al coperto: Blu, Giallo e Verde, dedicati alla vita marina, ai sistemi fluviali e al mondo dei rettili, mentre il Viola ospita la mostra Insetti Giganti XXL Edition che propone riproduzioni di insetti ingranditi fino a 200 volte.

Imperdibili e incluse nella visita sono le cibature di squali, pinguini, lontre e trigoni, a orari fissi giornalieri, su prenotazione e a numero chiuso, invece, gli Incontri Straordinari, dove si esplora il Dietro le Quinte dell’Acquario o si va alla scoperta de I Segreti del Rettilario con approfondimenti educativi che rispondono alla mission dell’Acquario di Cattolica impegnato nel progetto “Salva una specie in pericolo”. Emozioni anche fuori dall’acqua con il Cattolica Summer Fest, che Comune di Cattolica e l’Acquario organizzano il 14 e 15 giugno: live show e meet&greet con i diEffe Bros e la Space Family, fra gli YouTuber più amati da famiglie e giovanissimi. Ingresso libero nell’area verde dell’Acquario.

www.aquafan.it , www.oltremare.org , www.acquariodicattolica.it , www.italiainiminiatura.com Per ulteriori informazioni basta visitare i siti

