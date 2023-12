Giulia Cecchettin, la sorella Elena: “Ora ti vedo in mezzo alle stelle”

Le parole della sorella della 22enne uccisa dall’ex nella cerimonia intima a Saonara: “Continuerai a essere il mio angelo custode perché in fin dei conti lo sei sempre stata”

“Ora ti vedo in mezzo alle stelle, che fai a metà gelato con la mamma. Continuerai a essere il mio angelo custode perché in fin dei conti lo sei sempre stata”. Elena Cecchetin, sorella di Giulia, saluta così la 22enne nel corso della cerimonia privata a Saonara dopo il funerale a Padova.

“Era buona, era la persona migliore che abbia mai conosciuto”, dice Elena, che trattiene a fatica le lacrime quando la ricorda. “Me la porterò per sempre dentro”, dice ancora prima di iniziare a elencare le passioni e le ‘stranezze’ della 22enne, uccisa dall’ex fidanzato. Amava “collezionare scatole di latta, non buttava via niente”, oppure fare “lunghe passeggiate ascoltando musica” e in tutto questo “dimenticava sempre le chiavi”.