La Giunta verificata la situazione di un tratto di Via Erviano malridotto e dissestato in zona Murata, caratterizzato da numerose buche ben visibili, ha richiesto agli uffici preposti un intervento al fine del ripristino del manto stradale.

Riteniamo importante mettere in campo interventi in termini di “Sicurezza Stradale” vista la successiva posizione di un polo scolastico e il transito quotidiano, in tale strada, di veicoli motociclo per l’attività della Scuola Guida.