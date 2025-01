Tre Forbici d’Oro per il salone Glamour Parrucchieri & Barber Shop di Murata

Il Glamour Parrucchieri & Barber Shop di San Marino, guidato da Randolfo Donnarumma (Rudy) e Patrizia Renzi ha avuto un altro riconoscimento: il titolo delle Tre Forbici d’Oro assegnato dalla Guida del Messere, considerata il “TripAdvisor dei barbieri”

Alla Champions Barber Cup, Matteo Urbinati ha gareggiato nella categoria “moderno”, distinguendosi per la sua capacità di interpretare le tendenze contemporanee e tradurle in tagli di precisione assoluta. Il suo stile ha conquistato la giuria grazie all’uso di geometrie tridimensionali che rendono ogni taglio unico e all’avanguardia. Un riconoscimento importante che segna solo l’inizio di un brillante percorso nel mondo della barberia professionale.

Come detto oltre al successo individuale di Matteo, il Glamour Parrucchieri & Barber Shop ha ottenuto le Tre Forbici d’Oro, il massimo punteggio assegnato dalla Guida del Messere. Questo riconoscimento non è legato solo alla vittoria di Matteo, ma premia l’eccellenza e la qualità del salone stesso, che si distingue per professionalità e innovazione nel settore della barberia.

Il Glamour Parrucchieri & Barber Shop è già stato protagonista di eventi internazionali e ha avuto l’onore di curare le acconciature per la Milano Fashion Week, facendo parte del team stilistico Beautick, l’agenzia che li ha portati a questo prestigioso evento, collaborando con grandi marchi come Gucci, Fendi, Versace e Armani. In questa esperienza di grande prestigio, sia Randolfo Donnarumma (Rudy) che Patrizia Renzi hanno portato avanti il nome del salone, contribuendo direttamente alla realizzazione dei look per modelle e celebrità. Un’esperienza che ha confermato la loro capacità di portare l’arte della barberia ai massimi livelli.

Grazie a questi successi, il Glamour Parrucchieri & Barber Shop si afferma come un’eccellenza nel panorama della barberia italiana (ed anche sammarinese), un luogo dove la passione per il mestiere e la ricerca della perfezione si traducono in risultati concreti. Con la vittoria di Matteo Urbinati e il riconoscimento delle Tre Forbici d’Oro, il futuro appare ancora più brillante per questo punto di riferimento del settore.

Ecco la photogallery dei successi di Glamour Parrucchieri & Barber Shop