Gli allievi del Golden Rimini puntano allo scudetto regionale di corsa campestre

La squadra allievi del Golden Club Rimini con un grande prova corale, sui prati del Parco Ippodromo di Cesena, ha conquistato il 2° posto nella classifica provvisoria del Campionato di Società di corsa campestre con 570 punti dietro la compagine della Calcestruzzi Corradini Excelsior del Campione Olimpico Stefano Baldini (573 punti) e davanti la Modena Atletica a quota 548 punti.

Per i biancorossi la 2° ed ultima tappa, in programma il 9 febbraio a Castelfranco Emilia, sarà decisiva per riportare lo scudetto a distanza 24 anni, all’ombra dell’Arco d’Augusto (l’ultimo titolo risale al 2001). Non sarà facile per i ragazzi del Golden Club Rimini realizzare la doppia impresa, ma siamo certi che getteranno nella mischia dei campi emiliani tutto il loro cuore per tenere alti i colori della Città di Rimini e della Romagna. Il piazzamento nella classifica finale oltre il titolo Regionale e valevole anche per la qualificazione del Campionato Italiano che si svolgerà il 16 marzo a Cassino. Guardando la competizione Pietro Lami (2° anno di categoria) con una gara in progressione è giunto 4° al traguardo sciroppandosi i 4 chilometri in 13”08 accompagnando i compagni di club al positivo esordio nel campionato allievi Ernesto Grossi 11° in 13’26”, Francesco Tamagnini 18° in 13’44” e Mattia Malavolta 39° in 14’43”. Per La cronaca Lami è stato preceduto da Allesandri, Masetti e Perugini.

Nelle allieve, sui 3 chilometri, la neo biancorossa Chiara Sabattini ha messo in evidenza doti e carattere che gli hanno permesso di misurarsi alla pari con le migliori classificandosi 5^ in 13’10” giungendo a soli 9” dalla vincitrice la bolognese Teresa Primiceri.

Nei 3 chilometri Cadetti è arrivato 12° Stefano Durante bene anche i debuttanti Tommaso Santi, Elia Leoni e Tommaso Camporesi che vale il 12° posto nella classifica cadetta.

Nella categoria ragazzi hanno fatto esperienza Davide Gengotti e Federico Santi giunti rispettivamente 16° e 17° in 5’32” e 5’33” su oltre 100 partenti.

Nella competizione Master femminile il Golden Club Rimini è settimo con 280 punti ed in corsa per i Campionati Nazionali grazie hai piazzamenti di Florinda Neri 5^ nelle SF 50, Elena Nanu 8^ SF 45 e Romina Lotti 10^ SF 40.

Nella classifica Master uomini 13° il Golden con Alessandro Santi 11° nei SM 40, Andrea Rosati 11° nei SM 35 e il campione del Corri in Romagna Dario Boi 11° nei SM 45. Per finire una giornata impegnativa e ricca di soddisfazioni sono da menzionare per la tenacia e l’impegno profuso Saverio Montanari nei senior e Christian Riofrio fra gli junior.