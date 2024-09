Gli Araldi della Fondazione Principe Alberto II di Monaco – Italia: tra loro il sammarinese Gian Luca Belluzzi

La Fondazione Principe Alberto II di Monaco ha ufficialmente riconosciuto una nuova schiera di Araldi in Italia, personaggi di spicco chiamati a sostenere la missione dell’ente. Queste figure non solo incarnano i valori della Fondazione, ma si impegnano attivamente nella promozione delle sue iniziative, giocando un ruolo rilevante per accrescere la visibilità e il prestigio dell’organizzazione.

Gli Araldi, selezionati per il loro contributo ai temi ambientalistici e sociali, sono incaricati di sensibilizzare il pubblico e mobilitare risorse importanti per la tutela del pianeta. La cerimonia di investitura ha celebrato non solo gli sforzi passati di questi individui, ma ha anche tracciato un percorso per le future attività in collaborazione con la Fondazione. I nuovi Araldi riconosciuti comprendono nomi noti come Gianmarco Albani, Gian Luca Belluzzi, Heinz Beck, Clarissa Burt, Gianni Alberto Caimi, Principessa Olimpia Colonna di Paliano, Francesca D’Elia, Massimo Giletti, Claudio Marzocco, Paolo Scudieri e Pierluigi Testa. Marco Colasanti, Presidente della Fondazione, ha espresso gratitudine e fiducia nel valore che questi nuovi membri apporteranno alle iniziative future dell’organizzazione.