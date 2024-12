GLI AUGURI DI FINE ANNO DEL GENERALE DI CORPO D’ARMATA MAURIZIO STEFANIZZI AI CARABINIERI DELLA LEGIONE EMILIA ROMAGNA

Bologna: Questa mattina, il Generale di Corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi, Comandante Interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, ha incontrato i Carabinieri della Legione Emilia Romagna per il tradizionale scambio di auguri di fine anno. L’alto ufficiale è stato ricevuto nella Sala Virgo Fidelis della Caserma “Luciano Manara” di via dei Bersaglieri, dal Generale di Brigata Enrico Scandone, Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Ettore Bramato, Comandante Provinciale Carabinieri Bologna e da una rappresentanza di Carabinieri in servizio e in congedo. Durante l’incontro, il Generale Stefanizzi ha ringraziato i Carabinieri per la professionalità, la dedizione e il sacrificio con cui svolgono quotidianamente il proprio lavoro al servizio del Paese e in attesa delle festività natalizie e di fine anno, ha formulato i suoi più sinceri auguri.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna