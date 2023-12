GLI EVENTI DEL FINE SETTIMANA A MISANO ADRIATICO

Misano Adriatico, 14 dicembre 2023 – Ancora un fine settimana all’insegna degli appuntamenti natalizi, e non solo, a Misano Adriatico.

In Piazza della Repubblica, tutti i giorni fino al 7 gennaio, è attiva la grande pista di pattinaggio su ghiaccio, a ridotti consumi energetici. Tutti i sabati pomeriggio, inoltre, è possibile passeggiare tra le bancarelle di un mercatino dell’artigianato artistico, al quale si aggiunge, questo fine settimana, il mercatino di Natale allestito dai genitori che frequentano la Scuola dell’Infanzia Capoluogo.Da domani a domenica, dalle 14:30 alle 19:00, in Piazza della Repubblica si potranno acquistare i prodotti e le decorazioni realizzate dagli stessi genitori.

Sabato sera, alle 21:00, andrà in scena il primo appuntamento di Astra Verba Ridens, la rassegna teatrale di quattro spettacoli che affrontano con una raffinata combinazione di ironia e incisività una varietà di temi sociali di rilevanza attuale. Il primo ad andare in scena è Giobbe Covatta con “SCOOP: DONNA SAPIENS”, uno spettacolo che vuole dimostrare, col suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo (biglietti sul circuito Live Ticket).

Proseguono anche le iniziative nelle frazioni. A Misano Cella, sabato pomeriggio, ci sarà la consegna dei panettoni agli ultraottantenni della frazione.

Panettoni consegnati ai nonni da parte di bambini e ragazzi anche a Misano Monte, dove alle 17:00 ci sarà la proiezione di un film natalizio (centro di quartiere).

A Villaggio Argentina, sabato alle 15:00, è in programma la tombola gratuita per bambini nella sala polivalente in Piazza San Pio X.

A Scacciano proseguono le tombole conviviali a tema, con un nuovo appuntamento in programma sabato 16 dicembre alle 20:30. Sempre sabato sera, nel centro di quartiere Santamonica, ci sarà la pizzata abbinata alla lotteria di Natale (su prenotazione).

Durante tutto il periodo natalizio, fino al 20 gennaio, sarà infine possibile ammirare il presepe meccanico a cura di Ferdinando Righetti i via Boito n. 7.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Misano Adriatico