Gli eventi del fine settimana a San Marino 

San Marino, 13 giugno 2024 – Gli eventi in programma a San Marino il terzo weekend di giugno.

Rapublic Hip Hop Music Festival vol.4 – 13 e 14 giugno

L’Hip Hop Music Festival sammarinese è alla sua quarta edizione: due giornate caratterizzate da un’atmosfera di condivisione e scambio animate da spettacoli musicali, esibizioni di ballo, workshop educativi e tanto altro ancora. Ospiti dell’evento: giovedì 13 giugno Nitro Live Band + Tecniche Perfette e venerdì 14 giugno Artie5ive + Digital Astro. Campo Bruno Reffi, Centro Storico

Orario: giovedì 13 giugno 17.00-2.00, venerdì 14 giugno 17.00-3.00

Biglietti: 13 giugno € 20,00 – 14 giugno € 22,00 – entrambi i giorni € 35,00

Info: www.instagram.com/rapublic_vol4

Magic Hours – 14 giugno

Al San Marino Outlet Experience, dalle 17:00 alle 23:00, sarà Magic Hours: tutto al -50% sui prezzi outlet. Inoltre si potrà partecipare agli 80’s Magic Games, dove ci si potrà divertire a suon di sfide con i giochi da tavolo più famosi degli anni ’80!

San Marino Outlet Experience, Falciano

Ingresso gratuito

Info: www.sanmarinooutlet.com

La Titanica – 15 e 16 giugno

Torna per il terzo anno la cicloturistica non agonistica su bici d’epoca con un’edizione speciale che celebrerà il Tour de France. I partecipanti alla Titanica 2024 vivranno un’esperienza unica, alla scoperta dei suggestivi paesaggi della Romagna e del Monte Titano e percorreranno alcune delle strade su cui si daranno battaglia i grandi campioni del ciclismo mondiale.

In omaggio alla Grand Boucle, dal 15 al 29 giugno nella prestigiosa sede di Palazzo Graziani sarà allestita la mostra “La Titanica in Giallo”, un’esposizione di biciclette e cimeli d’epoca.

Partenza e arrivo: Piazza Grande, Borgo Maggiore

Info: www.latitanica.org

Enduro European Championship 2024 – 15 e 16 giugno

Per la prima volta la Repubblica di San Marino ospita il 24mx Enduro European Championship. Il tracciato di gara prevede l’allestimento di n.3 prove speciali in territorio (una prova in linea, una prova di extreme enduro e una prova di cross country) e trasferimenti non cronometrati di collegamento da svolgersi per quattro volte al giorno. Crossodromo della Baldasserona, Borgo Maggiore

Ingresso gratuito

Info: www.enduroeuropean.com/it/gare/round2-2024/

Concerto estivo della Banda Militare – 15 giugno

Tradizionale concerto estivo della Banda Militare della Repubblica di San Marino, diretta dal Maestro Stefano Gatta. Piazza Garibaldi, Centro Storico

Ore 17.30

Ingresso gratuito

Info: www.bandamilitaresanmarino.org

Grandi Mostre a San Marino

Transavanguardia. La vitalità nel contemporaneo – fino al 22 settembre

La mostra è dedicata alla Transavanguardia, movimento artistico che alla fine degli anni Settanta ha rivoluzionato il panorama dell’arte italiana, dimostrandosi ancora oggi di grande attualità con tematiche legate a nomadismo, ecclettismo e circolarità.

Biglietti

Intero: € 8,00

Ridotto: € 4,00

Sede e orari

Palazzo Sums – Città di San Marino

Tutti i giorni: 10.00-18.00

Info: 0549 909421 – mailto:segreteria.istruzione@gov.sm – sanmarinoartecultura.com

Mostra Personale dell’Artista Eduardo Kobra – fino al 3 settembre

In occasione delle celebrazioni del 40° anniversario delle relazioni ufficiali fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Federativa del Brasile, lo Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo ospiterà la Mostra Personale di Eduardo Kobra, artista e pittore brasiliano, noto in tutto il mondo per i suoi murali realizzati con la tecnica del graffitismo. Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo – Centro Storico

Tutti i giorni: 10.00-17.30

Ingresso libero Info: qui

Domenico Maria Belzoppi – fino al 30 giugno

L’intricata parabola politica e umana di Domenico Maria Belzoppi, personaggio di spicco lungo un trentennio di vita sammarinese, impegnato nella salvaguardia dell’indipendenza della Repubblica e nella concessione del diritto di asilo ai patrioti italiani del Risorgimento, cinque volte Capitano Reggente e tra i protagonisti del cosiddetto “Scampo Garibaldino”.

Palazzo Pubblico, Centro Storico

La mostra è gratuita, l’ingresso a Palazzo Pubblico è a pagamento

Orari e biglietti: info qui



Relazioni di pace – Francobolli e Monete – fino al 31 agosto

Un percorso che, partendo dai primi francobolli brasiliani del 1843, presenta una selezione di valori filatelici antichi e recenti del paese del Sud America mostrandone storia, bellezze naturali e artistico architettoniche, personaggi. Museo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico

La mostra è gratuita, l’ingresso al Museo del Francobollo e della Moneta è a pagamento

Orari e biglietti: info qui

Viaggio nell’arte a 360° – fino al 9 settembre

Una grande mostra che si snoda a partire da tempi e spazi antichi e lontani, fino a raggiungere i giorni nostri. In esposizione opere e oggetti delle più varie epoche e luoghi fino ad arrivare ai grandi nomi dell’arte contemporanea e ai nuovi fotografi emergenti.

Motorworks c/o Centro Fiorina, Domagnano

Dal lunedì al sabato: 10.00-19.00

Ingresso libero su prenotazione

Info: www.lamaisondelapetitesara.com