Gli eventi del fine settimana a San Marino 

San Marino, 12 settembre 2024 – Gli eventi in programma a San Marino il secondo weekend di settembre.

Tuttavia…che Spettacolo! Disability Pride – fino al 15 settembre

Torna l’evento a carattere culturale, sportivo e terapeutico legato al mondo dei motori e aperto a tutti. Un vortice di emozioni che vedrà la presenza di numerosi atleti e campioni che si cimenteranno con auto da rally, moto e ape cross, go-kart, veicoli offroad e tanto altro, compresa la possibilità di volare in aereo e in mongolfiera. Tra le diverse iniziative in programma, una finestra importante sul contrasto al fenomeno della violenza di genere, e Volontariato in Fiera con la presenza di numerose associazioni impegnate nel sociale.

Multieventi Sport Domus, Serravalle

Ingresso al Villaggio Moto-Solidale a offerta libera. Per provare le attività all’interno ritirare c/o l’Info Point il bracciale al costo di € 5,00 valido per una giornata. Attività gratuite per le persone con disabilità. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Info: mototerapiarsm@gmail.com – whatsapp 337 1010500

https://www.attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/tuttavia-che-spettacolo-2024

XXIII Raduno La Linea Gialla – dal 13 al 15 settembre

Evento dedicato agli appassionati di veicoli storici militari. Presso gli spazi dell’Aeroclub di Torraccia sarà allestito il campo base da dove i veicoli militari e i figuranti in divisa dei vari corpi militari presenti nel ’44 partiranno per ripercorrere le tappe più significative della Linea Gotica.

Aeroclub Torraccia, Domagnano.

Info: info@automobileclub.sm – www.automobileclub.sm

Artisti in Casa – 14 e 15 settembre

Il Castello di Montegiardino ospiterà la XIV edizione del festival Artisti in Casa con la partecipazione di decine di artisti nazionali e locali che si esibiranno nelle case del borgo tra cantautorato, teatro, letteratura e performance. Le piccole case del borgo si trasformano in palcoscenici segreti, micro-teatri intimi e accoglienti, allestiti e abitati dagli artisti stessi nel giorno del festival, spazi perfetti per instaurare una comunicazione totale e senza filtri tra pubblico e artista.

Piazza della Pace e Centro Storico di Montegiardino.

Info e programma: info.artistincasa@gmail.com – https://www.artistincasa.it/

Musicfest Adriatica – 14 settembre

20° edizione della rassegna internazionale dedicata alle Bande Musicali che si esibiranno nel Centro Storico dalle 11.00 alle 13.00 per tutti i presenti.

Centro Storico, Città di San Marino

Info: 0547 603780 – info@musicandfriends.it

Festa della Madonna Addolorata di Falciano – 14 e 15 settembre

Torna la tradizionale Festa di Falciano con due giorni di divertimento per tutte le età: giochi per i più piccoli, prelibatezze da gustare presso gli stand gastronomici, la tradizionale tombola con ricchi premi, la pesca e la ruota della fortuna. Musica e balli saranno guidati dalla straordinaria presenza di Davide Salvi e Elena Cammarone. Sabato in Piazzale Oratorio e domenica in piazza, Falciano

Apertura stand gastronomici dalle ore 17.00

Info: serravalle@giuntedicastello.sm

Dallara Stradale – Il Viaggio – 15 settembre

Passaggio a San Marino della 5° edizione de “Il Viaggio”, l’appuntamento annuale con la Dallara Stradale. Le auto sfileranno in Centro Storico dalle 9.30 alle 12.00

Centro Storico, Città di San Marino

Grandi Mostre a San Marino

Mostra Personale dell’Artista Eduardo Kobra – fino al 31 ottobre

In occasione delle celebrazioni del 40° anniversario delle relazioni ufficiali fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Federativa del Brasile, lo Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo ospiterà la Mostra Personale di Eduardo Kobra, artista e pittore brasiliano, noto in tutto il mondo per i suoi murali realizzati con la tecnica del graffitismo. Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo – Centro Storico di San Marino

Tutti i giorni: 10.00-17.30

Ingresso libero

Info: www.visitsanmarino.com/pub1/VisitSM/evento/20240328_Mostra_Kobra.html

Transavanguardia. La vitalità nel contemporaneo – fino al 22 settembre

La mostra è dedicata alla Transavanguardia, movimento artistico che alla fine degli anni Settanta ha rivoluzionato il panorama dell’arte italiana, dimostrandosi ancora oggi di grande attualità con tematiche legate a nomadismo, ecclettismo e circolarità.

Palazzo Sums – Città di San Marino

Tutti i giorni: 10.00-18.00

Biglietti

Intero: € 8,00

Ridotto: € 4,00

Info: 0549 909421 – segreteria.istruzione@gov.sm – sanmarinoartecultura.com