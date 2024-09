Gli eventi della settimana a Rimini fino a lunedì 10 settembre

Settembre a Rimini inizia in musica, con una settimana di rassegne e grandi concerti. Due appuntamenti della 75° Sagra Musicale Malatestiana , martedì 3 settembre il concerto di John De Leo, della rassegna collaterale “ Percuotere la mente ”, presso la Corte degli Agostiniani, e giovedì 5 settembre con il concerto del ciclo di musiche cameristiche “Italian Youth Guitar Orchestra: Chitarre e Romanze del mondo”. Ed ancora la rassegna musicale RIM – Rimini in Musica che, dal 2 al 7 settembre, porta presso l’Arena Francesca da Rimini nomi importanti del panorama musicale italiano come Santi Francesi, Appino, Dolcenera, Leo Gassmann, fino al Concerto grosso per i New Trolls . Altra rassegna musicale che accompagna i primi giorni di settembre Riminesi è Supèrfluo , nuovo format che debutta a Rimini nell’ambito de Le città visibili, dal 6 all’8 settembre, presentando tre concerti ospitati sul rooftop del Museo della Città (Via dei Cavalieri, 22): protagonisti delle serate sono Ainè, Elasi, Anna Carol.

Il 6,7 e 8 settembre torna la Festa de Borg , tra le vie e le piazzette del caratteristico Borgo San Giuliano di Rimini, a ridosso del bimillenario ponte di Tiberio, con allestimenti, spettacoli e stand gastronomici. “TACA BILOZ! 100 anni di Rimini a suon di musica, ballo e buon vivere” è il titolo dell’edizione 2024 che racconterà Rimini dagli anni “ruggenti” del primo dopoguerra, al boom economico degli anni Sessanta, per poi passare all’epopea delle “disco” ed un omaggio al “clubbing” riminese.

Visto il grande successo di pubblico, la Shopping Night prosegue anche mercoledì 4 settembre con 150 negozi aperti fino a tarda sera, spettacoli diffusi, musica e deejay set fra le strade e le piazzette del centro storico. Dalle 18 a tarda notte, si anima anche il Borgo San Giovanni, a due passi dall’Arco d’Augusto, proponendo shopping, food e tanta musica tra rock, pop, dance e revival.

In chiusura dell’estate non potevano poi mancare i Fuochi d’artificio , ancora protagonisti di spettacoli organizzati dai Comitati Turistici Locali sulla spiaggia di Rimini: martedì 3 settembre ai bagni 140 Miramare e venerdì 6 settembre ai bagni 107 – 108 di Rimini sud.

Comune di Rimini