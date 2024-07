GLI EVENTI DI OGGI NELLA PROVINCIA DI RIMINI

Dalle 16 a piazzale Kenendy basket con ‘Moab Court Experience’

Alle 17,30 alla Befane Artemuse, spettacolo di musica e danza (Cartoon Club)

Alle 18 al palazzo del turismo a Rimini incontro con Jessica Armanetti, Luca Enoch, Valentina Mazzola ‘Mafalda e le altre. Lotta agli stereotipi di genere in fumetti, cartoni e videogiochi’ (Cartoon Club)

Alle 19,30 al parco Marecchia concerto di Massimo Giovanardi

Dalle 21 in piazzale Fellini proiezioni, incontri e musica con gli Alterium (Cartoon Club)

Alle 21 all’arena Francesca da Rimini ’Buon compleanno Paperino’ (Cartoon Club)

Alle 21 al bagno 76 Lorenzo Semprini & The False Prophet

Alle 21 ai giardini dell’Alba di Riccione appuntamenti per bambini e famiglie

Alle 22,30 dal museo del territorio di Riccione partenza della passeggiata storica a Riccione paese

Dalle 23,30 al Cocoricò di Riccione serata con ospite Gigi D’Agostino

Alle 21 al parco di via Caravaggio a Misano lo spettacolo di burattini ‘Cappuccetto rosso e i due lupi’

Alle 21 in piazza della Repubblica a Misano musica da ballo con Orchestra Simona Quaranta

Dalle 20 a piazza del mercato a Cattolica il ‘mercato dei bambini’

Dalle 20,30 nella spiaggia libera di Cattolica serata benefica ‘La cena del mare’

Alle 20,30 in piazza del popolo a Morciano spettacolo di Ciri Ceccarini

Alle 21 alla Torre saracena di Bellaria Lorena Lusetti presenta il suo libro ‘L’ombra di Virginia’

Alle 21 al teatro aperto di Poggio Torriana spettacolo di burattini ‘Granny e Lupo. Tutto in una notte’