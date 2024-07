Gli eventi di Rimini di oggi

Oggi a Rimini

Alle 21 al Parco degli artisti cabaret con Norberto Midani

Alle 21,30 alla Corte degli agostiniani film ‘Il ragazzo e l’airone’ di Hayao Miyazaki

Alle 21 in viale Gramsci a Riccione musica tradizionale romagnola con il gruppo ‘Uva Grisa’

Alle 21 in piazza Sacco e Vanzetti a Riccione musica con la band Safe Escape

Alle 21 nella chiesa dell’Immacolata a Misano conferenza di Auro Panzetta ‘La bellezza ritrovata. L’arte sacra del territorio’

Alle 21,30 a Portoverde Crawfishers feat Marco Betti live

Alle 21 in piazza Roosevelt a Cattolica ‘Da John Coltrane a Billie Holliday’ (Jazzfeeling festival)

Alle 20,45 alla rocca di Montefiore Davide Rossi presenta il suo libro ‘Le vie della libertà. Come uscire dal sistema che ci opprime’

Alle 21 alla Torre Saracena di Bellaria Davide Longo presenta il suo libro ‘Requiem di provincia’