San Marino, 17 ottobre 2024 – Gli eventi in programma a San Marino il terzo weekend di ottobre.

San Marino Beer Fest – dal 17 al 19 ottobre

Ottima birra, buon cibo e musica dal vivo. Cucina aperta tutte le sere dalle 20.00 con servizio al tavolo. Alle 22.00 ogni sera i concerti live. Giovedì 17 ottobre e venerdì 18 ottobre doppio appuntamento con i Vipers – European Queen Tribute, sabato 19 ottobre invece Da Zero a Liga – Ligabue Tribute.

San Marino Beer Fest Village, Parco Ausa – Dogana

Ingresso dopo cena con consumazione € 10,00

Info e prenotazioni: T 335 7342728 / 389 9456402 – www.facebook.com/sanmarinobeerfestival

Diego Basso plays Queen – 18 ottobre

Uno show live con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci di Art Voice Academy. Special guest, Stef Burns. Progetto ideato dal Direttore d’orchestra Diego Basso, che attraversa, grazie alle straordinarie sfumature della musica pop sinfonica, i brani immortali della band britannica, fondata nel 1970 da Freddy Mercury, Brian May e Roger Taylor, e divenuta una delle più popolari e influenti rock band al mondo.

La serata sarà impreziosita dalla presenza sul palco di Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, che nel corso della sua carriera ha avuto modo di suonare con vere e proprie leggende del rock quali Alice Cooper, i Berlin, Michael Bolton, i Judas Priest e i Motorhead.

Teatro Nuovo Dogana

Ore 21.00

Biglietti:

a partire da € 30,00+ costi di prevendita.

In vendita su: Ticketone e Vivaticket

La serata del concerto presso la biglietteria del Teatro Nuovo a partire dalle ore 19.30.

Palio Uniti nell’Amicizia – 19 ottobre

Il Palio che unisce la Federazione Balestrieri Sammarinese e i Balestrieri di Arbe. Il Torneo avrà luogo in Cava dei Balestrieri dalle 14.30.

Cava dei Balestrieri, Centro Storico

Ingresso libero

Info: info@federazionebalestrieri.sm

Pinocchio…in concerto – 20 ottobre

La XXVI Rassegna Musicale d’Autunno prosegue con un altro appuntamento da non perdere. Quartetto Reunion Sax (sassofoni). Paolo Zannini (piano). Musiche di Piovani, Campi, Harline.

Teatro Titano, Centro Storico

Ore 17.30

Ingresso € 10,00

Info: 337 1008856 – cameratatitano@omniway.sm

Grandi Mostre a San Marino

Mostra Personale dell’Artista Eduardo Kobra – fino al 31 ottobre

In occasione delle celebrazioni del 40° anniversario delle relazioni ufficiali fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Federativa del Brasile, lo Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo ospiterà la Mostra Personale di Eduardo Kobra, artista e pittore brasiliano, noto in tutto il mondo per i suoi murali realizzati con la tecnica del graffitismo. Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo – Centro Storico di San Marino

Tutti i giorni: 10.00-17.30

Ingresso libero

Info: www.visitsanmarino.com/pub1/VisitSM/evento/20240328_Mostra_Kobra.html

Dall’Arte alla Prevenzione – fino al 31 ottobre

Organizzata nell’ambito delle iniziative per l’Ottobre Rosa, la mostra vuole condurre il visitatore a scoprire un ruolo inconsueto e sorprendente dell’arte. Indagando la storia di sculture e dipinti, infatti, è possibile dedurre come Raffaello, Michelangelo, Rubens, Rembrandt e molti altri noti artisti, abbiano dipinto opere che svelano i segni di una patologia al seno, non temendo di mostrare imperfezioni nei corpi delle figure femminili da loro ritratte.

Durante il mese di ottobre, le altre iniziative di sensibilizzazione prevedono l’illuminazione di rosa delle Tre Torri; la possibilità di effettuare consulti specialistici dedicati alla valutazione genetica, contattando il day hospital di Oncologia dal lunedì al giovedì, dalle 13:00 alle 15:00 al numero 0549 994333; la “Passeggiata Rosa”, una camminata organizzata dall’ASDOS, che si terrà sabato 19 ottobre con partenza alle ore 14.30 dal Parco Ausa e la conferenza pubblica con i professionisti dell’ISS che si terrà mercoledì 23 ottobre alle ore 20:30 alla sala Montelupo di Domagnano.

Galleria Cassa di Risparmio – Centro Storico di San Marino

Ingresso libero

