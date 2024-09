Gli eventi oggi a Rimini

Oggi a Rimini

Alle 21 nel chiostro della biblioteca Gambalunga (o in cineteca, in caso di cattivo tempo) Ruggero Cappuccio presenta il suo romanzo ‘La principessa di Lampedusa’

Alle 21 al Parco degli artisti (Vergiano) Francesco Mussoni omaggia Dalla, Carboni, Graziani, Bertoli, Guccini

Alle 21,15 al teatro Marilena Pesaresi (San Lorenzo in Correggiano) il monologo dialettale ‘Sitembre de 44’ di Mauro Vanucci e presentazione della ristampa del volume ‘Fronte di sangue sulla collina’ di Amedeo Montemaggi

Alle 21,30 al cinema Astoria lo spettacolo ‘Ruggine e paillettes’ (Le città visibili)

Alle 21,30 ai giardini dell’Alba a Riccione ‘Festival delle storie e delle arti’

Alle 18 in piazza Borghesi a Savignano inaugura il Si Fest