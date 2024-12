Gli eventi oggi a Rimini

Alle 17 al museo Tonini Giovanni Sassu presenta le opere Traditio Legis, il Cristo morto sorretto da un angelo e l’Autoritratto di Alfredo Scarponi

Dalle 18 al teatro degli atti ‘Circlesinging’ con Francesco Nasone e Sara Jane

Alle 21 al tratro Galli Silvio Orlando in ‘Ciarlatani’

Alle 21 al palazzo dei congressi di Riccione Luca Bizzarri in ‘Non hanno un amico’

Alle 20,30 al Supercinema di Santarcangelo Riccardo Milani, Giuseppe Miale di Mauro, Levante, Antonio Catania intervengono a ‘Luoghi dell’anima’, a seguire ‘Napoli-New York’ di Gabriele Salvatores

Alle 21 in biblioteca a Santarcangelo Gherzi Gianluigi presenta il suo libro ‘Solare’

Fonte: Buongiorno Rimini