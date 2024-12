Gli eventi oggi a Rimini.

Oggi a Rimini

Alle 17 al museo Tonini ‘Eleutheria. Dodici voci di donne per l’eliminazione della violenza di genere’

Dalle 19 al teatro degli Atti ‘Rocket girls’ con Laura Gramuglia ed Elisa Genghini

Alle 21 al teatro Galli concerto del violinista Giuliano Carmignola, del violoncellista Mario Brunello e dei Solisti Aquilani

Alle 21 al teatro Castoro in scena ‘Come un killer sotto il sole’ di Leonardo Colombati

Dalle 18,30 all’Alboreto di Mondaino il progetto ‘Stronger peripheries: a southern coalition’

Dalle 9 a San Giovanni in Marignano la Fiera di santa Lucia

Alle 18 alla casa della cultura di San Giovanni in Marignano l’incontro, ‘Santa Lucia tra tradizione e modernità’

