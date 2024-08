GLI EVENTI OGGI A RIMINI

Alle 19 al Grand Hotel ospiti della terrazza della Dolce Vita i giornalisti Umberto Brindani e Federico Ruffo e il presidente della Lega Italiana Calcio professionisticoMatteo Marani

Dalle 19 in piazzale Kennedy ‘Dire, mare, mangiare’ con Federica Gif e gli ospiti Laura Piazzi, Martina Baiardi, Matteo Muccioli e Anna Gradara

Alle 21 al teatro Marilena Pesaresi di San Lorenzo in Corregiano il film ‘Ainbo, lo spirito dell’Amazzonia ‘ (La vela illuminata)

Alle 21 in piazzetta Pirinela (Borgo San Giuliano) l’incontro ‘La nascita di un mito. La villeggiatura a Rimini nella prima metà del Novecento’ con Davide Bagnaresi e Tommaso Panozzo

Alle 21,30 al teatro degli Atti omaggio al compositore Giacomo Manzoni

Dalle 14,30 ad Aquafan a Riccione ospiti Le Donatella, il cantautore Petit e la ballerina Marisol

Alle 21 in piazzale Ceccarini a Riccione Andrea Mingardi e la Rosso Blues Brothers Band live

Alle 21 in viale Gramsci a Riccione tributo a Vasco Rossi con Radio Kom

Alle 21,30 a Portoverde concerto del Mirò Saxophone Quartet

Alle 21 in piazza Roosevelt a Cattolica concerto jazz ‘Sound of landscape’ di Mico Sextet

