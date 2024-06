Gli incontri con l’autore della Biblioteca Don Milani di Verucchio

Quattro appuntamenti nei giovedì di giugno per gli Incontri con l’autore organizzati dalla biblioteca comunale Don Milani di Villa Verucchio.

Si parte con un libro per bambini del professor Susini sulla nostra storia recente, si prosegue con il trio Lia Celi-Davide Bagnaresi e Andrea Santangelo, il 20 originale serata fra testi e musiche con il gruppo “Uva Grisa”e il 27 chiuderà il sipario un inedito diario di un sottufficiale di stanza a Verucchio nel 1944 con memorie, personaggi e storie della città recuperati dal figlio

Quattro appuntamenti nei giovedì di giugno per tenere viva la tradizionale rassegna di Incontri con libri ed autori organizzata dalla biblioteca comunale ‘Don Milani’ di Villa Verucchio. A ospitare le presentazioni, la centralissima piazza Europa, nello spazio riservato sul retro dello stesso contenitore.

Quest’anno il cartellone sarà all’insegna della storia e cultura di Romagna e avrà inizio giovedì 6 giugno con una serata dedicata ai bambini, con la presentazione del libro scritto dal professore e autore Daniele Susini insieme a Fulvia Alidori: “Crapa Pelata e la banda dei mille colori”, edito da Mondadori. Si tratta del racconto della nostra storia recente e di come, in particolare, nascono i totalitarismi. Si consiglia la partecipazione ai bambini con le loro famiglie e ai docenti di scuola primaria in particolare.

Giovedì 13 giugno saranno ospitati ben tre celebri e apprezzati autori riminesi: Lia Celi, Davide Bagnaresi e Andrea Santangelo, che parleranno dei loro ultimi romanzi gialli, per adulti e ragazzi: si tratta rispettivamente di Carolina dei delitti (Piemme), Il ballo delle rose (Ensemble editore) e Ninnananna per gli aguzzini, L’eredità dei Borgia (Solferino)

Una inedita e divertente serata in musica è poi in programma in piazza Europa giovedì 20 giugno, quando la biblioteca ospiterà il gruppo musicale e culturale riminese “Uva Grisa” che accompagnerà la presentazione del libro “Riveriti lor signori: pasquelle ed altri canti tradizionali raccolti in Romagna” (Editore La Mandragora) con, appunto, esecuzione dal vivo di musica e canti della tradizione.

A chiudere la rassegna, giovedì 27 giugno, un inedito e interessantissimo diario del sottufficiale che, nel 1944, era di stanza a Verucchio. Le inedite memorie, riscoperte e pubblicate dal figlio Giovanni Insolera, portano alla luce ricordi e documenti inediti sul terribile periodo del passaggio del fronte di guerra nel riminese ed in Valmarecchia in particolare. Il libro, Pietrino dell’Addolorata e altri racconti, viene presentato in anteprima assoluta e svela episodi sconosciuti di quei giorni, tra sfollati, azioni di guerra, violenze e eroismi; protagonisti anche tanti verucchiesi di allora, che sono rimasti tra i ricordi più cari del militare.

La rassegna è a ingresso libero e gratuito; in caso di maltempo, gli incontri si terranno nella sala conferenze “A. Tondini” al primo piano della biblioteca comunale.

Per informazioni: biblioteca comunale “don Milani”, piazza Europa 1, Villa Verucchio, tel. 0541/671166, email: biblioteca@comune.verucchio.rn.it. Ingresso libero: inizio ore 21

IL CALENDARIO

GIOVEDì 6 GIUGNO

Daniele Susini, Fulvia Alidori

Crapa Pelata e la banda dei mille colori

(Mondadori, 2023)

GIOVEDì 13 GIUGNO

Lia Celi, Davide Bagnaresi e Andrea Santangelo, parleranno dei loro ultimi romanzi gialli:

Carolina dei delitti (Piemme)

Il ballo delle rose (Ensemble editore)

Ninnananna per gli aguzzini, L’eredità dei Borgia (Solferino)

GIOVEDì 20 GIUGNO

Associazione “Uva Grisa”

Riveriti lor signori: pasquelle ed altri canti tradizionali raccolti in Romagna (La Mandragora, 2017)

Con musiche e canti della tradizione romagnola

GIOVEDì 27 GIUGNO

Giovanni Insolera

Pietrino dell’Addolorata e altri racconti

(Lamberti editore, 2023)