Golden Club Rimini. Nel Palio dell’Assunta vanno a segno di Brayan Schiaratura e Elisa Crescentini

Sabato il 24° Palio dell’Assunta è stata una riuscitissima festa popolare sportiva per la Città di Rimini che neanche il maltempo ha fermato la macchina organizzativa del CSI Rimini coadiuvato dal Golden Club Rimini.

La manifestazione patrocinata dal Comune di Rimini si è dipanata, dal Santuario delle Grazie, su tracciato impegnativo di 12 chilometri disegnato sul colle di Covignano. Il giovane riminese Brayan Schiaratura del Golden Club Rimini ha iscritto per il secondo anno consecutivo il proprio nome nell’Albo d’oro del Palio in 44’53” precedendo i navigati Andrea Pellegrini dell’Olimpia Nuova Running 46’01” e Alessandro Ragone del Miramare Runner 46’28”. In campo femminile si è imposta Elisa Crescentini in dell’Arcus Rimini in 55’10” davanti ad Ivonne Buzzoni 55’29” e Arianna Landi del Golden Club Rimini 59”42.

Gli allori di categoria sono andati a Pietro Lami (Golden Club Rimini) Categoria Am in 48’25”, Roberto Marinetti (Gubbio Runners) Sm 35 in 47’18”, Federico Sarti (Arcus Rimini) Sm40 in 48’33”, Bazhar Taoufik (Circolo Minerva) Sm 45 in 48’49”, Fabio Perazzini (Avis Castel S.Pietro) Sm 50 in 47’ 48”, Dario Boi (Golden Club Rimini) Sm55 in 54’32”, Maurizio Vitali (Golden Club Rimini) Sm 60 in 57’27”, Ugo Moroni (Avis Castel S.Pietro ) Sm 65 in 52’ 03, Clelia Riccio (Golden Club Rimini) Af in 65’42”, Sarah Fesani (Golden Club Rimini) Sf40 in 65’ 47”, Filomena Feleppa Sf 50 in 62’ 56” e Monica Casadio (G.P.A. Lughesina) Sf 60+63’32”. Splendida anche la 1^ Vertical Sprint dove i giovani hanno corso tutto d’un fiato 30 metri in salita sotto gli occhi dei genitori.

Sono state accolte da scrosci di applausi le carrozzelle di Irene ed Alessandro spinti dai driver biancorossi dal cuore d’oro Nicholas Zinzi e Stefano Severi che hanno regalato ai fratelli d’Ambrosio un altro pomeriggio sportivo indimenticabile.

Il Palio dell’Assunta è stato conquistato dal Golden Club Rimini che dopo l’affermazione del 2023 ha primeggiato anche in quest’anno con 54 runners davanti a Riccione Podismo con 23, Rimini Marathon 19, Arcus Rimini 19 e Running Club Rimini 9.

Il prossimo appuntamento con i Golden Events è in catellone domenica 15 settembre con la Corsa in linea di mezza maratona Rimini – Verucchio giunta alla 41^ edizione. Le foto di Ottavio Pamantini

