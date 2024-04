Golf San Marino. Lorenzo Ferrari Fusaglia domina il Torneo Tricolore Saranno Famosi

Ottima partenza per il San Marino Golf alla prima tappa del torneo interregionale Saranno Famosi che si è svolta al Tricolore di Reggio Emilia, riservata agli under 14, ha visto ben 42 giovani atleti sfidarsi su un campo molto tecnico.

Vittoria, con uno strepitoso +3 sul par del campo, per Lorenzo Ferrari Fusaglia che ha giocato ben 10 colpi sotto il suo handicap. Primo under 12 per Tommaso Gizzi del Castelfalfi di Firenze e terzo posto per Sampad Bartoletti Stella .

Nella categoria femminile vittoria per Margherita Di Martino di Bologna che batte nello spareggio la sammarinese Caterina Dall’Olmo. Martina Longoni dell’Ambrosiano (MI) vince l’under 12 femminile davanti a Matilde Chiari del San Marino Golf.

Primo netto generale per il giovanissimo Sandrolini Enrico del Bologna Golf Club.

In questo momento le 4 classifiche regionali del Torneo sono guidate da atleti sammarinesi.

Ottimo risultato per l’atleta bianco azzurro Pietro Del Governatore nella gara Teodoro Soldati del giorno dopo al Matilde Golf sempre di Reggio Emilia che si è classificato primo under 12.

Ora la squadra è concentrata per il prossimo appuntamento del 26 aprile quando si giocherà la prima gara, al Le Fonti di Bologna, del Trofeo Interregionale Challange Under 12. Il San Marino Golf è detentore della prestigiosa coppa e dovrà difenderla in primis da Modena e Bologna che, in questo inizio stagione, hanno dimostrato di aver lavorato molto bene nel periodo invernale.