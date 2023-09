GOSSIP. C’è un giovane calciatore sammarinese “geloso” fra gli spettatori del Grande Fratello? …

C’è qualcuno, sul Titano, che nelle prossime settimane, fra un allenamento e una partita di calcio, non staccherà gli occhi dalla Tv! C’è da scommetterci… Un occhio al pallone, un occhio al lavoro nella Tv di Stato… e un occhio, anzi probabilmente tutti due, al canale Mediaset Extra -55 del digitale terrestre- che trasmette ogni giorno in diretta, dalle ore 9 alle 6 del mattino successivo, l’edizione 2023 del Grande Fratello.

Sul Titano, infatti, c’è chi, verosimilmente, seguirà ogni mossa, ascolterà ogni parola di una delle concorrenti già entrate nella “casa” più famosa d’Italia: Letizia Petris, nata l’8 giugno 1999 a Cesena, laureata in Comunicazione e Marketing, attualmente occupata come fotografa e, soprattutto, influencer di successo visti i quasi 30mila followers del suo profilo Instagram, dove è seguita da più di un personaggio pubblico.

“La mia vita -racconta nella sua scheda di presentazione (clicca qui)- è una serie Tv… Papà e mamma quando erano adolescenti, prima della mia nascita erano due tossicodipendenti. Sono entrati in comunità a San Patrignano e lì si sono innamorati follemente; poi, successivamente, grazie a questo grande amore sono nata io…”

“Fino a più o meno i 15 anni -aggiunge- sono stata sempre in comunità, non sono quasi mai uscita di casa…”. Poi l’università, la vita fuori da San Patrignano, l’inattesa scomparsa del padre… E l’ingresso nella sua vita di un giovane sammarinese: Andrea Contadini, conosciuto un po’ da tutti sul Titano per la sua passione sportiva, il calcio, che lo vede indossare la maglia della Nazionale biancazzurra.

Secondo chi li conosce bene fra i due nasce una passionale storia d’amore… Ufficialmente, oggi, finita, almeno secondo quanto avrebbe dichiarato la ragazza, la quale si sarebbe definita “single” alle selezioni del Grande Fratello… Ma in pochi, fra chi li conosce e li incontra nei luoghi classici di ritrovo dei giovani sammarinesi, ne sono realmente convinti. E c’è chi sostiene di averli visti insieme, non troppo tempo fa, e di aver avuto l’impressione di non trovarsi di fronte ad una “coppia di singles”.

Ad alimentare il dubbio che fra Andrea e Letizia qualcosa di profondo ancora ci sia, c’è, poi, l’account Instagram del ragazzo (screen sotto) dove in una “story” pubblicata ieri si vede il notebook del giovane calciatore biancazzurro “sintonizzato” sul Grande Fratello in un momento da protagonista della giovane fotografa di Coriano. Sopra a questo il “tag” alla ragazza accompagnato da un evidente cuore rosso!

In ogni caso, è certo che i due -almeno fino al giugno del 2021- fossero fidanzati. La conferma di ciò, inappellabile, arriva sempre dalla bacheca Instagram di Contadini, dove tutti i suoi followers possono trovare i due in teneri atteggiamenti, che non lasciano spazio a dubbi su quello che fosse, almeno fino al giugno 2021, il loro rapporto

Supererà la durissima prova del Grande Fratello, che in passato è riuscito a distruggere storie d’amore all’apparenza granitiche, il rapporto di amore -o, forse, oggi di amicizia- fra questi due splendidi ragazzi? Chissà… Forse, per saperlo in anteprima, basterà monitorare l’account Facebook di Andrea, dove appena la notte scorsa, alla voce “situazione sentimentale”, chiunque poteva leggere “Fidanzato Ufficialmente”… Fidanzato! Ma con chi, visto che le uniche foto in atteggiamenti “dolci” e “amorosi” del calciatore sammarinese visibili sui social sono di lui con la concorrente romagnola del Grande Fratello?