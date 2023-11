GP RACE WEEKEND MISANO, AUTO IN PISTA SABATO E DOMENICA A MWC

Misano World Circuit, 3 novembre 2023 – Da domani in pista le auto protagoniste del GP Race Weekend Misano, con 12 gare nella giornata di domenica.

Sarà l’epilogo stagionale per Coppa Italia Turismo, National GT Challenge, RS Cup e Formula Junior, con l’assegnazione dei titoli 2023.

Grande attenzione per la Coppa Italia Turismo, con lo spettacolo delle TCR che si rinnova per l’ultima sfida tra Kevin Giacon e Sandro Pelatti, duellanti per il titolo di campione assoluto.

In RS Cup, Paolo Tartabini e Pierluigi Sturla si contenderanno fino all’ultimo la vittoria del campionato. 14 le Clio RS in pista. Verrà assegnato anche il titolo Over 50 con Manuel Stefani che dovrà guardarsi le spalle da Andrea Bonifazi.

Anche per il National GT Challenge round conclusivo, con oltre 10 auto presenti in pista suddivise tra le classi GT Cup, GT Cup Light e GT X. Non mancano nomi importanti a popolare la griglia, quali quelli delle Ferrari 488 Challenge Evo dei team AF Corse, BestLap Sport e del Sanasi Racing Team, con diversi modelli di Ferrari, Mercedes e Porsche pronte a sfidarsi.

In Formula Junior gran finale tra Marco Visconti e Niccolò Bettini, con Jacopo Prescendi terzo. 16 le vetture presenti per il round conclusivo stagionale, con la new entry Gianluca Giorgi del team Prescendi Racing a rimpolpare ulteriormente la già ricca proposta di monoposto competitive presente in griglia.

In programma nel fine settimana anche le gare delle categori Zinox F.2000 e Sporting Club Lotus. Annullate, invece, le gare della smart e-cup: l’officina che da sei anni cura le vetture, infatti, è tra le zone colpite dalla tremenda alluvione in Toscana.

Il GP Race Weekend Misano sarà visibile in diretta tv su MS Motortv (canale 229 di Sky) ed in streaming sull’App MS Plus (disponibile per il download su iPhone e Android) e sui canali Facebook e YouTube di PNK Motorsport.

info:pnkmotorsport.it

Misano World Circuit Marco Simoncelli: SMART Comunicazione