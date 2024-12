Gran Sasso: ritrovati i due alpinisti dispersi ed il cordoglio del sindaco di Santarcangelo Sacchetti

Questa mattina, durante un’operazione di ricerca, un elicottero ha localizzato i corpi senza vita di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, alpinisti originari di Santarcangelo di Romagna, scomparsi domenica scorsa sul Gran Sasso. I due esperti escursionisti si trovavano in un canalone a 2.700 metri di altitudine quando si erano perse le loro tracce.

Le ricerche erano state ostacolate nei giorni scorsi da condizioni meteorologiche avverse, con venti intensi e neve che avevano reso complicato l’accesso alla zona. Durante l’operazione odierna, il primo corpo è stato individuato grazie ai soccorritori del CNSAS e della Guardia di Finanza, mentre il secondo è stato rinvenuto dall’unità cinofila.

I resti sono stati recuperati tramite verricello e trasportati da un elicottero del 118 all’obitorio dell’ospedale di Teramo, per le procedure previste. L’intera comunità di origine dei due uomini è in lutto per la perdita. Le autorità continuano a raccomandare prudenza e preparazione nelle attività in alta quota, specialmente in condizioni invernali.