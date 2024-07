Grande appuntamento con la vela a Cattolica: domenica 21 luglio in scena la seconda edizione del Memorial “Massimo Patelli”

Settimana ricca di eventi per il Circolo Nautico tra yoga in spiaggia e foto subacquee

Ai nastri di partenza una settimana densa di appuntamenti per il Circolo Nautico di Cattolica.

Si comincia mercoledì 17 luglio sulla spiaggia libera (adiacente bar Garbino) con una lezione di yoga sulla spiaggia in compagnia del maestro Joon Hyung Lee. Un momento all’insegna del benessere e del relax all’ora del tramonto (dalle 19 alle 20.30) che sarà seguito da aperitivo. Evento a pagamento (Info: 0541 953810).

Sempre mercoledì 17 luglio, dalle 21 presso la sede del Circolo Nautico, appuntamento in collaborazione con la scuola di sub e apnea Easy Diver: gli istruttori di foto subacquee, Piero Lazzeroni e Aris Schiavoncini , presenteranno alcuni video frutto di meravigliosi viaggi subacquei.

Domenica 21 luglio andrà in scena il II Memorial ‘Massimo Patelli. Si tratta di una regata per le Classi ILCA 4 – ILCA 6 – ILCA 7. In questo modo, il Circolo intende rendere omaggio alla figura di Massimo, scomparso nel 2022. Grande appassionato di vela, che praticava fin da ragazzo, aveva iniziato a dedicarsi alla vela agonistica, prendendo parte a competizioni di minialtura con il suo Meteor e in deriva con il Laser. Era inoltre promotore e sponsor, con la sua azienda, del Trofeo System P