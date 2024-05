Grande successo per la tre giorni “Investitore Pro For Women” al Savoia di Rimini

UNA TRE GIORNI DI EDUCAZIONE FINANZIARIA FEMMINILE NON STOP MOLTO PARTECIPATA. A LUGLIO GIÀ CONFERMATA UNA SECONDA EDIZIONE

IL CORSO È STATO ORGANIZZATO E TOTALMENTE FINANZIATO DA I.PRO DI GIOVANNI VIOLA: “UNA INIZIATIVA DI GRANDE IMPATTO. UNA TRE GIORNI INTENSA E PIENA DI SPUNTI INTERESSANTI ”

Rimini, 6/5/2024 – Durante il weekend appena trascorso si è tenuto, all’Hotel Savoia di Rimini, l’evento Investitore Pro For Women ”, che ha ottenuto un grande successo. Una selezionata classe di 25 ragazze (provenienti dalle province di Rimini, Forlì Cesena e Pesaro Urbino), ha partecipato con entusiasmo e determinazione a questa edizione speciale, totalmente finanziata da I.Pro, dedicata all’educazione finanziaria, ottenendo risultati straordinari.

Il formatore Giovanni Viola: “Durante le tre intense giornate di formazione, le partecipanti hanno appreso in modo consapevole le fondamentali nozioni legate all’educazione finanziaria. Le recensioni delle corsiste testimoniano l’entusiasmo e la gratitudine per questa esperienza unica. Non vediamo l’ora di partire con la seconda edizione che si terrà a luglio”.

I COMMENTI DI ALCUNE PARTECIPANTI

Eva ha dichiarato: “Ho trovato dei professionisti molto preparati, che mi hanno fornito tantissime informazioni su un viaggio sconosciuto, ma non impossibile: imparare a monetizzare e comprendere quali siano gli investimenti giusti. Ho provato una miriade di emozioni e ho aperto gli occhi sulla mia situazione. È stato un vero e grande regalo. Grazie di cuore a tutti”.

Anche Nicoletta ha espresso il suo entusiasmo: “È stata un’esperienza coinvolgente, mai avrei pensato di scoprire così tante cose su me stessa in relazione al denaro. I soldi sono spesso associati a sofferenze e tradimenti, non si tratta solo di numeri, ma di emozioni, a volte dolorose, di mancanza e sfiducia. Giovanni è riuscito a collegare la finanza all’umanità, abbracciando il pubblico con le sue parole e donando speranza per il futuro. Anche lo staff che ci ha accompagnato durante questi giorni è stato eccezionale. Grazie.”

“Questo progetto – conclude Viola – ha dimostrato di essere un’iniziativa di grande impatto, offrendo alle donne la possibilità di acquisire competenze finanziarie fondamentali, superare le paure e le insicurezze legate al denaro, e aprire nuove prospettive per il futuro. Con il successo ottenuto, si prospetta un futuro ancora più luminoso per questa iniziativa, che si conferma un vero e proprio dono per tutte le partecipanti”.

Per ulteriori info: www.investitorepro.com