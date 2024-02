Grande successo per l’edizione 2024 della Fiera di Sant’Apollonia. Adesso Bellaria è pronta a tingersi di rosso per festeggiare San Valentino

Quello appena trascorso ha visto apprezzare le tante occasioni di intrattenimento ed i luoghi della gastronomia, a partire dallo stand-osteria allestito a cura delle associazioni locali in piazza Don Minzoni, la cultura, con ad esempio la mostra firmata “Bell’Arte” in Biblioteca, e lo sport, con la festa delle associazioni sportive lungo viale Paolo Guidi o la camminata promossa da asd “Mareterra Bike Team” e altri partner locali, a cui ieri hanno preso parte adulti, bambini e amici a quattro zampe.

Presto sarà di nuovo tempo di festeggiare. Si comincia mercoledì 14 febbraio, giorno dell’amore per antonomasia, con proiezioni di film al Cinema Astra, oltre a conferenze e mostre che proseguiranno per tutto il mese fino al 25 febbraio, mentre fino a domenica 18 febbraio, in Piazza del Popolo, torna il “Luna Park di Sant’Apollonia”, con attrazioni dedicate a ragazzi e bambini. Giovedì 15 febbraio, alle 20, in Piazza Don Minzoni, all’interno dello stand dell’Osteria dla pulogna, “Torneo di Burraco” a scopo benefico, organizzato dal locale Lions Club, il cui ricavato sarà devoluto del reparto Cure Palliative pediatriche “Luce del Mare” di Bellaria Igea Marina.

Poi, sabato 17 febbraio e domenica 18, si spalancheranno le porte del cuore, a cominciare dalle 10, all’interno dell’Isola dei platani e zone limitrofe, si darà il via alla Festa di San Valentino. In Piazza Don Minzoni, sia a pranzo che a cena, ritroveremo l’Osteria dla pulogna, (dalle 12 alle 22), che preparerà gustosi piatti della tradizione per tutti, innamorati e non. Invece, dalle 15, all’Isola dei Platani, si svolgerà la “Parata dell’Amore”, una esibizione degli allievi della scuola di danza “Tilt” centro studi danza e teatro. Spazio anche alle “Poesie d’Amore Erranti” di Marco Fagnani, che passeggerà in mezzo alle persone chiedendo loro di pescare dal cilindro la propria poesia d’amore che lui reciterà creando una romantica atmosfera. Domenica 18, sempre dalle 10, mercatino dei bambini e alle 15, in Piazzetta F. Fellini (Le Vele), esibizione della “New Street Dance School” a.s.d. Invece, dalle 15,30, Piazza Don Minzoni, “Love is in The…2Pop”, con la voce di Chiara Fabbri e la chitarra di Simone Nobili. Infine, in Piazzetta F. Fellini (Le Vele), dalle 16, “Ilovechinotto”, trio musicale con la voce di Darma, il sassofono di Luca Quadrelli e la chitarra di Reverend Dave, che intratterranno il pubblico con un repertorio anni ’50/’60 che spazia tra rock’n’roll, swing e brani italiani.

Sabato 24 febbraio, alle 21, al Centro Congressi Europeo, serata di gala per il “Premio Alfredo Panzini”. Un evento promosso dal Comune di Bellaria Igea Marina con la direzione artistica “Comitato Borgata Vecchia”. Il Comune di Bellaria, nel 2013, ha istituito un premio cittadino intitolato ad “Alfredo Panzini”, per dar risalto al lavoro di quanti contribuiscono o abbiano contribuito a valorizzare le capacità e le peculiarità della comunità locale. Il riconoscimento è conferito annualmente, a cittadini, enti, associazioni ed aziende che hanno operato e si sono particolarmente distinti nel campo culturale in genere, nello sport, nello spettacolo, nelle arti, mestieri e professioni, per motivi di filantropia, nonché nell’adempimento del dovere. Ingresso libero.