Grandissimo successo della terza tappa delle “serate nei borghi”a Villagrande di Montecopiolo

Venerdì sera infatti grazie all’organizzazione della PRO LOCO APS la via della “villa di sotto” ha ospitato oltre 300 commensali che si sono dati appuntamento per gustare i piatti tipici preparati dalla MACELLERIA PODESTÀ e dalla PASTA FRESCA di Bonci Elisa.

La serata è stata animata da musica e tanto divertimento grazie alla collaborazione del CAFFÈ INCONTRO.

I cittadini del pese a 1000 metri situato ai piedi dell’Eremo sono orgogliosi di poter finalmente far rivivere e riscoprire le bellezze del loro territorio, caratterizzato da sentieri, aria buona e relax,meta ambita per chi vuole sfuggire dal caldo bollente delle città.

110m di tavolate imbandite a festa che dimostrano la bella collaborazione tra le attività commerciali e la PRO LOCO.

Le serate non finiscono qui…

Dopo il successo delle prime 2 serate a Ca Moneta e alla “villa di sopra”,nei prossimi giorni si continua alle “ville” e a “Case Nanni”.

Vi aspettiamo!