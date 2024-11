Grassroots Manager Development: Chiarabini e Lepri a Nyon per il workshop UEFA

Si è svolto a Nyon, presso il quartier generale della UEFA, il seminario dedicato alle figure dei Grassroots Manager. Da lunedì 28 a giovedì 31 ottobre, i rappresentanti di 15 Federazioni europee si sono confrontati per discutere e confrontarsi sui temi di strategia, cultura e leadership. L’obiettivo della tre giorni era quello di approfondire le prerogative che la figura del Grassroots Manager deve avere per poter guidare lo sviluppo del calcio a tutti i livelli di una Federazione.

Per la Federcalcio di San Marino erano presenti Carlo Chiarabini e Fabio Lepri, in qualità rispettivamente di Grassroots Manager e Responsabile del progetto “Calcio e Disabilità”. Nutrito il gruppo di esperti UEFA a supporto delle varie attività svoltesi durante il workshop. Nello specifico, specialisti in comunicazione, leadership, gestione delle problematiche: tutti aspetti centrali nel lavoro che quotidianamente viene svolto dai Grassroots Manager all’interno delle proprie realtà. Un’esperienza produttiva che ha permesso a San Marino, tra l’altro, di rafforzare le relazioni con i colleghi esteri. L’appuntamento è rinnovato per novembre 2025, quando in Lituania si svolgerà il secondo round di questo interessante e fondamentale programma di sviluppo.

FSGC | Ufficio Stampa