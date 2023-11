Grave incidente a Villa Verucchio, donna gravemente ferita trasportata in ospedale

Incidente intorno alle 11 di questa mattina a Villa Verucchio, lungo la via Marecchiese, incrocio via Gitti. Un Suv Ford condotto da una donna di 68 anni, si è scontrato contro un veicolo pesante in marcia nella stessa direzione.

Un impatto violento che ha travolto il Suv che è stato trascinato fino a scontrarsi contro una pianta. Intrappolata e ferita la 68enne è stata soccorsa dai vigili del fuoco e successivamente affidata ai sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ospedale con codice rosso.

Sul posto la polizia stradale per i consueti rilievi e gestire il traffico rallentato lungo la via.