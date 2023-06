Grave incidente in A14 nel tratto bolognese: due volontari dell’alluvione feriti, ma non in pericolo di vita

Due volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, del gruppo di Trieste, sono rimasti feriti in maniera grave in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio nel tratto bolognese dell’A14, all’altezza di Castel San Pietro. I due giovani rientravano da Forlì, dopo aver prestato la loro opera a favore delle popolazioni alluvionate della Romagna con il contingente della nona colonna mobile regionale di Protezione civile Fvg. I volontari sono stati trasportati nell’ospedale di Bologna, ma non sono in pericolo di vita.