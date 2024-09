Grave incidente in campo durante Verucchio-Edelweiss: giocatore ricoverato in terapia intensiva

Domenica 29 settembre, il campo di calcio di Verucchio è stato teatro di un drammatico episodio durante la partita di Promozione tra Verucchio ed Edelweiss Forlì. Federico Masini, difensore di 33 anni, ha subito un duro scontro di gioco attorno al 35° minuto del secondo tempo. Dopo aver colpito la testa, Masini è riuscito a riprendersi temporaneamente e a uscire dal campo sulle proprie gambe. Lo staff tecnico ha scelto di sostituirlo per precauzione, ma pochi minuti dopo, seduto in panchina, il giocatore ha accusato un malore improvviso, perdendo i sensi.

L’intervento dei soccorsi è stato immediato e, data la gravità della situazione, un elicottero del 118 è atterrato sul campo per trasportarlo d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Attualmente, Masini è ricoverato in terapia intensiva, ma le sue condizioni, pur stabili, richiedono un’attenta osservazione. Il difensore del Verucchio aveva già avuto un episodio simile l’anno precedente, sempre a seguito di un incidente in campo. Nonostante il dramma, la partita è ripresa dopo circa mezz’ora e si è conclusa con la vittoria del Verucchio per 2-0.