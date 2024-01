Grave incidente stradale a Morciano di Romagna: due feriti in condizioni critiche trasportati in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, lunedì 8 gennaio, lungo la via Ventena nel territorio di Morciano di Romagna. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, ma un furgone adibito al trasporto di persone con disabilità e un camion per il trasporto dei rifiuti si sono scontrati violentemente. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti nell’impatto. Il conducente del furgone, un 60enne, è stato trasportato in gravi condizioni al Bufalini di Cesena. Anche l’autista del camion è stato ricoverato per cure ospedaliere. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Morciano per i rilievi e la gestione del traffico. Nel momento dello scontro, il furgone non trasportava passeggeri.