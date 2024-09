Grave incidente sul lavoro a Ca’ Raffaello: coinvolto operaio 50enne

Un operaio di 50 anni ha vissuto attimi di panico nel cantiere del metanodotto a Ca’ Raffaello, situato al confine tra le province di Rimini e Arezzo. L’incidente si è verificato mentre l’uomo manovrava un escavatore, che per ragioni ancora da precisare si è rovesciato, finendo in una scarpata.

L’operaio è riuscito a uscire autonomamente dalla cabina del mezzo, ma è stato subito chiaro che le sue condizioni di salute erano compromesse. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco e personale del 118, che ha richiesto l’elisoccorso per il trasporto dell’uomo in ospedale. Presenti anche i Carabinieri di Sansepolcro per le indagini del caso.