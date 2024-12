Grave incidente sulla A14 vicino a Riccione: tir si ribalta e auto prende fuoco, tre feriti e traffico paralizzato

Nella serata di ieri, l’autostrada A14 è stata teatro di un grave incidente stradale all’altezza di Riccione, che ha coinvolto un tir e un’automobile con tre persone rimaste ferite e pesanti ripercussioni sul traffico autostradale.

Secondo le prime ricostruzioni, il tir si è ribaltato per cause ancora in fase di accertamento, bloccando diverse corsie. L’impatto ha coinvolto un’automobile che, a seguito dello scontro, ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate rapidamente, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Fortunatamente, nessuno sembra essere in pericolo di vita, ma le condizioni dei tre coinvolti sono sotto osservazione e trasportati d’urgenza negli ospedali della zona per ulteriori accertamenti.

L’incidente ha causato gravi disagi alla circolazione, con traffico bloccato per ore in entrambe le direzioni. Lunghe code si sono formate rapidamente, interessando anche le vie di collegamento locale. Le forze dell’ordine hanno lavorato senza sosta per gestire la situazione, deviando il traffico su percorsi alternativi e cercando di riportare la normalità il prima possibile.

Le autorità stanno ora indagando per determinare le cause dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, un possibile guasto tecnico al tir o una distrazione alla guida. Gli esperti stanno anche esaminando le condizioni della carreggiata per verificare se il manto stradale possa aver contribuito all’accaduto.